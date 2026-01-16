정부, 3달째 ‘경기 회복’ 진단…“고환율, 수출엔 긍정적”
정부가 최근 우리 경제가 내수 개선과 반도체 중심 수출 호조에 힘입어 회복 흐름을 이어가고 있다는 진단을 내놓았다. 최근 고환율 흐름에 대해선 수출과 수입 부문에 엇갈린 영향을 미칠 수 있다는 분석이다.
재정경제부는 16일 발표한 ‘최근경제동향 1월호’에서 “최근 우리 경제는 소비 등 내수 개선, 반도체 중심 수출 호조 등으로 경기 회복 흐름이 이어지는 모습”이라고 진단했다. 경기 회복 흐름 판단은 지난해 11월 이후 석 달 연속 이어지고 있다.
지난해 11월 산업생산은 전월보다 0.9% 증가했다. 생산 측면에서는 광공업·건설업·서비스업이 모두 늘며 전산업 생산이 증가했다. 광공업 생산이 전월 대비 0.6% 늘었는데, 반도체(7.5%), 전자부품(5.0%), 의료정밀광학(7.7%) 등의 증가 폭이 두드러졌다.
서비스업 생산도 0.7% 늘었다. 도소매(-1.6%), 사업지원(-1.1%), 숙박·음식점업(-0.3%) 등은 감소했으나 금융·보험(2.2%), 협회·수리·기타개인서비스업(11.1%), 정보통신(2.7%) 등에서 증가했다.
설비투자는 기계류를 중심으로 1.5% 증가했고, 건설기성(불변)도 건축공사가 늘면서 6.6% 증가했다. 지난달 수출은 반도체 호조에 힘입어 전년 동월 대비 13.4% 증가했다.
다만 하방 요인은 존재한다. 월별 지표 변동성이 큰 데다 취약부문 고용 부진, 건설투자 회복 지연, 글로벌 통상·지정학적 불확실성 등이 부담 요인으로 지목된다. 정부는 “3분기 큰 폭으로 증가했던 지표들이 기저효과, 장기간 연휴 등의 영향으로 다소 조정을 받으면서 월별 변동성이 크게 나타나고 있다”고 분석했다.
소매판매는 3.3% 감소했다. 내구재(-0.6%), 준내구재(-3.6%), 비내구재(-4.3%)가 모두 줄었다. 정부는 지난달 소매판매는 양호한 소비자심리지수와 방한 중국인 관광객 증가 등이 긍정적 요인으로 작용할 것으로 내다봤다. 다만 할인점 카드승인액 감소 등은 부정적 요인으로 꼽았다.
지난달 소비자심리지수(109.9)는 전월보다 2.5% 포인트 하락했지만 지수 수준은 여전히 100을 웃돌고 있다. 중국인 관광객 수는 1년 전보다 28.8% 증가했다. 국내 카드 승인액은 전년 대비 4.3% 증가했으나 이 가운데 할인점 카드 승인액은 17.7% 감소했다.
물가는 상승세가 다소 진정되는 흐름이다. 지난달 물가는 2.3% 상승해 전월(2.4%)보다 상승 폭을 다소 줄였다. 식료품과 에너지를 제외한 근원물가도 2.0%로 안정적인 흐름을 유지했다. 농산물 출하량과 축산물 도축량 증가로 농·축·수산물 물가 상승 폭은 5.6%에서 4.1%로 축소됐지만 석유류 물가는 5.9%에서 6.1%로 상승 폭을 키웠다.
고용 증가 추세도 속도가 둔화됐다. 지난달 취업자 수는 2820만9000명으로 1년 전보다 16만8000명 증가했으나 증가 폭은 축소됐다. 실업자는 121만7000명으로 10만3000명 늘었고, 실업률은 4.1%로 0.3% 포인트 상승했다.
정부는 “취약부문 중심 고용애로가 지속되고 건설투자 회복 속도, 미국 관세 부과 영향 등 불확실성이 상존한다”며 “글로벌 경제는 주요국 관세부과에 따른 통상환경 악화, 지정학적 불확실성 등으로 국제금융시장 변동성 지속 및 교역·성장 둔화가 우려된다”고 설명했다.
변동성을 키우는 대표적인 요인인 최근 환율 상황에 대해선 수출에는 긍정적일 수 있지만 수입 물가를 통해 부담으로도 작용할 수 있다는 설명이다. 조성중 재경부 경제분석과장은 “환율 상황은 우리 경제에 미치는 영향이 여러 경로로 나타날 수 있다”며 “여전히 수출 기업에는 긍정적으로 작용할 수 있지만 수입 기업이나 소비자에게는 부담이 될 수 있다”고 말했다.
그러면서 “현재 소비자물가 상승률은 목표치인 2%에서 크게 벗어나지 않았고, 근원 물가도 2% 수준을 유지하고 있어 수입 물가 상승이 전반적인 내수나 다른 경기 흐름을 제약할 수준은 아니다”라고 설명했다.
