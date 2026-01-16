‘생각만으로 챗GPT 대화’…오픈AI, ‘올트먼 설립’ 뇌기술 업체에 투자
챗GPT 개발사 오픈AI가 최고경영자(CEO)인 샘 올트먼이 설립한 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI) 스타트업에 대규모 투자했다. 생각만으로 인공지능(AI)과 대화를 나누는 시대를 열겠다는 구상이다.
오픈AI는 BCI 스타트업 ‘머지 랩스’의 투자 라운드에 참여한다고 15일(현지시간) 밝혔다.
머지 랩스는 일론 머스크 테슬라 CEO가 설립한 ‘뉴럴링크’의 경쟁사로, 인간의 뇌와 컴퓨터를 연결해 정보를 주고받을 수 있도록 하는 기술을 연구하는 회사다. 이 기술을 이용하면 마비 등으로 신체를 움직이기 어려운 장애인들이 생각만으로 기계를 움직이거나 의사소통을 할 수 있다.
인간의 지능을 AI와 결합해 인지 능력을 확장할 수도 있다. 챗GPT를 BCI와 성공적으로 연결하면 키보드로 글자를 입력하거나 마이크에 대고 말하지 않고도 머릿속으로 생각만 하면 AI의 답변이 정보 형태로 뇌에 전달될 수 있는 것이다.
오픈AI는 “BCI는 누구나 AI와 자연스럽고 인간 중심적인 방식으로 매끄럽게 상호작용할 수 있는 길을 열어줄 것”이라며 “그것이 오픈AI가 머지 랩스의 시드 라운드에 참여하는 이유”라고 설명했다.
그러나 올트먼 CEO가 머지 랩스의 공동 창업자이자 현재 이사회 일원이라는 점에서 이해충돌 논란도 일고 있다. 머지 랩스는 이번 투자 라운드에서 2억5200만 달러(약 3700억원)를 조달했는데 최대 투자자는 오픈AI였다고 블룸버그 통신은 전했다.
오픈AI는 이전에도 올트먼이 투자한 에너지 기업 헬리온에너지와 오클로 등으로부터 전력 구매 계약 등을 체결해 문제가 제기된 바 있다. 정보기술(IT) 전문 매체 테크크런치는 “순환 거래가 더는 심해질 수 없다고 생각했는데 오픈AI가 올트먼의 스타트업 머지 랩스에 투자했다는 소식이 들려왔다”고 지적했다.
