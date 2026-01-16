美中日 정상 호감도, 다카이치-시진핑 순…트럼프 최하위
시진핑 호감도 11%p 오를때
트럼프 호감도 5%p 하락
이재명 대통령이 각각 정상회담을 가진 미국, 중국, 일본 정상 중 다카이치 사나에 일본 총리에 대한 호감도가 가장 높은 것으로 조사됐다. 시진핑 중국 국가주석이 그 뒤를 이었고, 도널드 트럼프 미국 대통령에 대한 호감도는 3국 중 가장 낮게 나왔다.
한국갤럽이 13~15일 전국 유권자 1000명에게 주변국 정상에 대한 호감 여부를 물은 결과 다카이치 총리에 대해서는 22%가 ‘호감 간다’, 59%가 ‘호감 가지 않는다’고 답했다. 시 주석의 호감도는 21%로 나타나(비호감도 59%) 그 뒤를 이었고, 트럼프 대통령 호감도는 19%(비호감도 71%)를 기록했다.
다카이치 총리에 대한 호감도는 국민의힘 지지층(40%), 성향 보수층(35%)에서 비교적 높게 나타났다. 다카이치 총리 호감도는 지난해 8월 조사에서 나타난 전임 이시바 시게루 총리 호감도(27%·비호감도 51%)보다는 낮았다. 그러나 과거 아베(2013~2019년), 기시다(2021년) 총리 호감도가 5% 안팎에 불과했던 것과 비교하면 최근 다카이치 총리에 대한 호감도는 높은 편이다.
광복 80주년을 앞둔 지난해 8월 12~14일 조사에서 한국인의 일본, 일본 사람에 대한 호감도는 38%, 52%로 1989년 이후 최고 수준으로 파악됐다. 한국갤럽은 “다카이치 총리를 비롯해 한국인의 일본에 대한 감정은 여느 때보다 유화적”이라고 해석했다.
시 주석에 대한 호감도는 지난해 8월 대비 11%포인트 상승하고 비호감도는 10%포인트 하락했다. 갤럽은 “지난주 이 대통령의 국빈 방문과 무관치 않다”고 분석했다.
시 주석에 대한 비호감도는 20·30대(약 90%), 성향 보수층(80%) 등에서 강했다. 시 주석 호감도는 박근혜정부 시절이던 2014년 7월 방한 직후 59%로 높게 나타났다. 그러나 2017년 사드 관련 경제보복과 함께 급락해 지난해까지 20%를 밑돌았다.
트럼프 대통령에 대한 호감도는 지난해 8월 대비 5%포인트 하락했다. 진보층 열에 아홉은 트럼프 대통령에 호감 가지 않는다고 밝혔다. 트럼프 대통령 호감도는 국민의힘 지지층(43%), 성향 보수층(34%), 20·30대(20%대 중반)에서 상대적으로 높았다. 트럼프 대통령 호감도는 2018년 5월 북·미 정상회담 수락 직후에는 32%까지 오른 바 있다.
이번 조사는 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 ±3.1%포인트(95% 신뢰수준)였고, 응답률은 11.9%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사