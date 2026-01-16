안광식, 세종교육감 출마 기자회견…“세종교육 전환 핵심 과제 제시”
1월 20일(화) 오후 2시 세종시청
세종특별자치시 교육감 선거 출마를 준비 중인 안광식 세종교육희망연구소 대표가 오는 20일 오후 2시 세종시청에서 기자회견을 열고 공식 출마 선언을 한다.
안 대표는 기자회견에서 세종 교육의 현 상황에 대한 진단과 함께 기존 교육행정 방식의 한계를 넘어서는 구조 전환과 책임 행정을 핵심으로 한 출마의 변을 밝힐 계획이다.
아울러 세종교육의 비전과 주요 정책 방향, 향후 선거 구상에 대해서도 공식적으로 발표할 예정이다.
안 대표는 교사와 교육행정가, 그리고 현재 세종교육희망연구소 대표로 활동하며 세종교육 전반을 연구해 온 경험을 바탕으로, 교육현장의 목소리를 정책으로 연결하는 교육행정을 제시할 전망이다.
특히 학생의 성장, 교사의 전문성 회복, 학부모와 시민의 신뢰 회복을 세종교육 전환의 핵심 과제로 제시할 것으로 보인다.
안 대표는 금호중학교 전 총동문회장, 세종시교육청 전 진로교육원장을 역임했고 현재는 민주평화통일 상임위원으로 활동 중이며, 충남대학교에서 교육학박사 학위를 받았다.
