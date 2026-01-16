이란 군·경, 시위대 유족에 시신 인도 대가로 돈 요구
백악관 “이란, 예정된 처형 800건 중단”
“트럼프 여전히 모든 선택지 놓고 주시”
이란 군·경이 숨진 반정부 시위대의 유족에게 시신 인도 비용을 요구하고 있다고 BBC가 15일(현지시간) 보도했다. 백악관은 “이란에서 예정됐던 800건의 처형이 중단됐다”면서도 “모든 선택지가 여전히 테이블 위에 있다”고 경고했다.
이란 북부 라슈트의 한 가족은 BBC에 “군·경이 숨진 가족의 시신을 넘기는 대가로 7억 토만을 요구했다”며 “숨진 가족이 있는 병원에 최소 70구의 시위대 시신이 있다”고 말했다. 토만은 이란의 법정통화인 리알화보다 10배 가치를 적용한 화폐 단위다. 7억 토만은 3700파운드에 해당하며 원화 가치로 약 730만원이다.
수도 테헤란에선 한 쿠르드계 건설 노동자가 시위에 참가한 아들 시신을 찾으러 갔다가 “10억 토만(5200파운드·약 1025만원)을 줘야 시신을 가져갈 수 있다”는 말을 들었다. 큰 돈을 마련하지 못한 이 노동자는 아들 시신을 인도받지 못했다고 BBC는 전했다.
테헤란의 병원 영안실에선 유족이 침입해 안치된 가족 시신을 빼오는 일도 발생하고 있다. BBC의 한 소식통은 “여러 명의 유족이 자신들도 모르는 사이에 가족 시신이 매장될 것을 걱정해 영안실 문을 부수고 구급차에서 시신을 끌어냈다”고 말했다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 이날 브리핑에서 “도널드 트럼프 대통령은 (이란에서) 전날 예정됐던 800건의 처형이 중단된 것으로 파악하고 있다”며 “이 상황을 면밀히 지켜보고 있다”고 말했다.
이어 “대통령과 그의 팀은 이란 정권과 소통하며 ‘만약 살해가 계속되면 심각한 결과가 따를 것’이라고 전달했다”며 “모든 선택지는 여전히 테이블 위에 올라가 있다”고 강조했다. 이란에서 반정부 시위대 처형을 일부 중단해 즉각적인 군사행동에 나서지 않겠지만 그 가능성을 배제하지 않고 있다는 의미로 해석된다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
