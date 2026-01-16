환율, 다시 1470원대…‘베선트 효과’ 하루 만에 뱉어내
원·달러 환율이 16일 다시 1470원대로 올라섰다.
이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오전 9시35분 현재 전날 주간 거래 종가(오후 3시30분 기준 1469.7원)보다 2.5원 오른 1472.2원이다. 환율은 전날보다 0.3원 오른 1470.0원으로 출발한 뒤 상승 폭을 키웠다.
전날 스콧 베선트 미국 재무장관의 이례적인 구두 개입에 연초 10거래일 연속 상승세가 꺾였지만, 하루 만에 다시 상승세로 돌아섰다.
간밤 미국 고용지표가 긍정적으로 나오면서 달러가 강세를 보였다. 미국 노동부는 지난주(1월 4∼10일) 신규 실업수당 청구 건수가 19만8000건으로 집계됐다고 발표했다. 이는 시장 전망치(21만5000건)를 밑도는 수치였다.
이에 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 지난달 2일(99.566) 이후 가장 높은 99.489까지 올랐다. 현재는 99.350 수준이다.
엔화 약세도 여전히 달러 상승 요인으로 작용하는 분위기다. 같은 시각 원·엔 재정환율은 100엔당 928.32원으로, 전날 오후 3시30분 기준가인 926.93원보다 1.39원 올랐다.
엔·달러 환율은 전날보다 0.035엔 내린 158.607엔이다. 지난 14일 160엔에 육박한 뒤 다소 떨어졌지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
