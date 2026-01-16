시사 전체기사

‘짙은 안개’ 뒤덮인 전북서 잇단 교통사고…2명 사상

입력:2026-01-16 09:29
광주·무안공항 ‘저시정 경보’도

미세먼지 농도가 '나쁨' 수준을 보인 16일 오전 전북 전주시 완산구 전주시청 인근 하늘이 미세먼지로 뿌옇게 보인다. 연합뉴스

16일 오전 전북 일대가 안개와 미세먼지로 뒤덮이면서 교통사고가 잇달아 발생했다.

전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 6시11분쯤 전북 전주시 진북동의 한 도로에서 길을 건너던 80대 A씨가 40대 B씨가 운전하는 승합차에 치였다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

경찰은 B씨가 짙은 안개 등 때문에 시야를 제대로 확보하지 못 한 사이 사고가 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사중이다.

같은날 오전 6시53분쯤에는 서해안고속도로 하행선 줄포나들목(IC) 인근에서 차량 4대가 잇따라 들이받는 사고가 났다.

또 6시57분쯤 이 사고 인근 지점에서 화물차가 역주행하다가 구조물에 부딪히는 사고가 났다. 이들 사고로 현재는 일부 구간이 차단 중이다.

이날 전북 일부 지역의 미세농도는 한때 1시간 평균 93㎍(마이크로그램·100만분의 1g)/㎥로 앞을 분간하기 어려울 정도였다. 광주와 무안국제공항은 가시거리가 200ｍ 미만인 짙은 안개가 끼면서 저시정 경보가 내려지기도 했다.

광주기상청은 이날 오전 11시까지 짙은 안개가 이어지다가 차차 걷힐 것으로 전망했다.

전주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

