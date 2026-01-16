‘짙은 안개’ 뒤덮인 전북서 잇단 교통사고…2명 사상
광주·무안공항 ‘저시정 경보’도
16일 오전 전북 일대가 안개와 미세먼지로 뒤덮이면서 교통사고가 잇달아 발생했다.
전북소방본부 등에 따르면 이날 오전 6시11분쯤 전북 전주시 진북동의 한 도로에서 길을 건너던 80대 A씨가 40대 B씨가 운전하는 승합차에 치였다. 이 사고로 크게 다친 A씨는 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
경찰은 B씨가 짙은 안개 등 때문에 시야를 제대로 확보하지 못 한 사이 사고가 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사중이다.
같은날 오전 6시53분쯤에는 서해안고속도로 하행선 줄포나들목(IC) 인근에서 차량 4대가 잇따라 들이받는 사고가 났다.
또 6시57분쯤 이 사고 인근 지점에서 화물차가 역주행하다가 구조물에 부딪히는 사고가 났다. 이들 사고로 현재는 일부 구간이 차단 중이다.
이날 전북 일부 지역의 미세농도는 한때 1시간 평균 93㎍(마이크로그램·100만분의 1g)/㎥로 앞을 분간하기 어려울 정도였다. 광주와 무안국제공항은 가시거리가 200ｍ 미만인 짙은 안개가 끼면서 저시정 경보가 내려지기도 했다.
광주기상청은 이날 오전 11시까지 짙은 안개가 이어지다가 차차 걷힐 것으로 전망했다.
