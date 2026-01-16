BTS 5집 앨범 제목은 ‘아리랑’…“팀의 정체성 표현”
3월 20일 발매… 14곡 수록
그룹 방탄소년단(BTS)이 한국 민요에서 제목을 딴 새 앨범 ‘아리랑’(ARIRANG)으로 돌아온다.
16일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 BTS는 이날 0시 팬 플랫폼 위버스를 통해 오는 3월 20일 발매되는 정규 5집 제목 '아리랑'을 공개했다. 5집은 이들이 지난 2022년 6월 앤솔러지(선집) 앨범 ‘프루프’(Proof) 이후 3년 9개월 만에 발매하는 신보다. 수록곡은 총 14곡이며, 각 트랙에는 지난 여정 속에서 쌓아온 감정과 고민이 담겼다. 또 변함없이 곁을 지켜준 팬들에게 전하는 메시지도 녹아있다.
BTS는 한국에서 출발한 그룹이라는 팀의 정체성, 마음속에 자리 잡은 그리움과 깊은 사랑을 이번 앨범에 담았다. 제목인 ‘아리랑’은 한국 대표 민요이자 멤버들이 신보에서 표현하고자 하는 정서를 상징적으로 담아낸 단어라고 빅히트 뮤직은 설명했다.
빅히트 뮤직은 “방탄소년단은 오랜만의 컴백을 앞두고 자연스럽게 팀의 뿌리, 시작점 그리고 내면의 이야기에 주목했다”며 “신보는 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다뤄 전 세계인의 폭넓은 공감을 살 것으로 기대된다”고 말했다.
BTS는 앨범 발매와 함께 4월 9일 고양종합운동장을 시작으로 새 월드투어에 나선다. 이번 투어는 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 34개 도시에서 79회에 걸쳐 진행된다. K팝 아티스트의 단일 투어로는 최다 회차다. 또 이번 투어에서는 공연 몰입도를 높이는 360도 무대를 도입할 예정이다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사