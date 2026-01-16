[속보] 구룡마을 화재 ‘대응 2단계’…“헬기 투입 불가”
서울 강남구 구룡마을에서 화재가 발생, 소방당국이 4시간 넘게 진화 작업을 이어가고 있다.
다행히 인명피해는 현재까지 없는 것으로 파악됐다.
16일 소방당국에 따르면 이날 오전 5시쯤 서울 강남구 개포동 구룡마을 4지구에서 불이 났다. 화재는 빈집에서 발생한 것으로 알려졌다. 이 불로 4지구에 거주하던 총 32가구의 47명이 대피했다.
소방당국은 인근 야산으로 불이 번질 우려가 있다고 판단, 오전 5시10분쯤 대응 1단계를 발령했다. 이후 불길이 커지면서 오전 8시49분쯤 대응 단계를 2단계로 격상했다.
소방당국은 불이 야산으로 확대되지 않도록 대응 단계를 올리고 인력을 추가로 투입했다고 설명했다. 현재 소방 인력 297명과 차량 85대가 동원됐다. 불은 구룡마을 5지구로도 번지고 있다.
소방청 관계자는 “소방 헬기 투입도 요청했으나, 시야가 좋지 않아 이륙하지 못하고 있다”고 전했다. 오전 10시가 넘어서야 헬기를 투입할 수 있을 것으로 보인다.
윤호중 행안부장관은 “관계기관은 모든 인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재 진압에 총력을 다하고, 인명피해가 발생하지 않도록 신속하고 철저하게 주민들이 대피할 수 있도록 하라”고 지시했다.
현재 구룡터널에서 구룡마을 입구로 향하는 양재대로 하위 3개 차로는 화재 처리 작업으로 통제 중이다.
강남구청은 “주변 차량은 우회하시기를 바라며 인근 주민은 안전에 유의하시기를 바란다”는 안전안내 문자를 발송했다. 인근 서초·관악·동작구도 구룡마을 화재로 연기와 타는 냄새가 되고 있으니 안전 등에 유의하라는 안전안내 문자를 보냈다.
소방당국은 불을 진압하는 대로 구체적인 화재 원인을 조사할 예정이다. 구룡마을은 강남 지역 ‘마지막 판자촌’으로 재개발을 앞두고 있다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
