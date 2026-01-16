‘공천헌금 1억’ 두고 김경·강선우·전 보좌관 진술 제각각
무소속 강선우 의원과 강 의원 전 보좌관 남모씨, 김경 서울시의원이 ‘공천헌금 1억원’이 전달된 과정을 두고 엇갈리는 주장을 내놓은 것으로 전해졌다.
김 시의원은 남씨가 먼저 강 의원에게 공천헌금을 건넬 것을 제안, 강 의원에게 직접 전달했다고 진술한 것으로 알려졌다.
반면 남씨는 자신은 공천헌금이 오가는 상황을 전혀 몰랐다는 입장이다. 강 의원 역시 어떤 돈도 받은 적이 없다고 주장하고 있다.
16일 경찰에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 전날 오전 9시부터 이날 오전 1시38분까지 약 16시간30분 동안 김 시의원에 대한 두 번째 피의자 소환 조사를 벌였다.
김 시의원은 조사를 마친 뒤 기자들과 만나 “성실히 있는 그대로 말씀드렸다”고 밝혔다. 경찰은 김 시의원을 추가로 소환해 조사하는 방안을 검토하고 있다.
김 시의원은 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원 전 보좌관이자, 사무국장이던 남모씨가 먼저 공천헌금을 전달할 것을 제안했다고 진술한 것으로 알려졌다. 시의원 출마 지역을 고민하던 김 시의원에게 남씨가 먼저 강 의원 상황을 설명하며 돈을 요구했다는 것이다.
김 시의원은 강 의원과 남씨를 한 카페에서 만났고, 남씨가 자리를 잠시 비웠을 때 강 의원에게 직접 1억원을 건넸다고 설명한 것으로 전해졌다.
그러나 이 같은 내용의 김 시의원 진술은 남씨 주장과 엇갈린다.
남씨는 지난 6일 경찰 조사에서 강 의원과 함께 김 시의원을 만난 사실은 인정하면서도 자신이 잠시 자리를 비워 공천헌금이 오가는 상황 자체를 알지 못했다고 말했다고 한다.
강 의원이 물건을 차량에 옮기라고 지시했는데, 돈인지 모르고 트렁크에 넣었다는 것이다.
잠시 자리를 비웠다는 설명은 같지만, 강 의원이 옮기라는 물건이 돈인 줄 몰랐다는 대목은 ‘남씨 제안에 1억원을 준비했다’는 김 시의원 주장과 양립하기 어렵다는 평가가 나온다.
강 의원 입장은 또 다르다.
그동안 강 의원은 “저는 어떠한 돈도 받은 적이 없다”고 밝혀왔다. 강 의원은 김병기 더불어민주당 의원에게도 남씨가 1억원을 받은 후 자신에게 사후 보고해 반환을 지시했다고 설명했다. 금품 전달 현장에 있지 않았다는 취지다.
경찰은 20일 강 의원을 불러 사실관계를 규명할 예정이다. 경찰은 3자 대질 조사 가능성도 염두에 두고 있는 것으로 전해졌다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
