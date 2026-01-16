김동연 “민주당원과 일체감 부족 있었다”…진솔 고백 통할까?
이재명 국민주권정부의 성공을 위해 ‘국정 제1동반자’로서 역할을 강조하며 재선 의지를 불태우고 있는 김동연 경기도지사가 자신이 소속된 더불어민주당 당원들을 향해 진솔하게 머리를 숙였다.
김동연 지사는 15일 유튜브 채널 ‘장윤선의 취재편의점’에 출연해 “관료생활을 34년 동안 오래 하면서 관료의 인이 많이 박혀 있다 보니 정치한 지 얼마 안 되는 초짜로 미흡한 점이 많았다”며 “우리 민주당의 정체성이나 당원들과의 일체감에 부족한 점이 있었다”고 고백했다.
그러면서 그는 “몹시 아픈 부분이고, 반성을 많이 하고 있다”면서 “3년 반 전 경기도지사 선거에서 극적인 역전승을 거두면서 당원동지들께 고마운 마음을 표현했지만, 지금 생각해보니까 저의 전문성, 외연확장성 이런 게 승리에 많이 작용했다는 오만한 마음이 있었던 것 같다”고 털어놨다. 이어 “당원동지 여러분이 치열한 선거 때 골목골목 다니면서 애써주셨고, 도와주셨다. 선거 끝나고 제가 가진 장점을 생각하면서 당원동지분께서 도와주신 마음을 그 무게만큼 덜 느꼈다”고 덧붙였다.
지난해 초 유시민 작가가 김 지사가 경기도지사 당선 후 행한 반 이재명계 인사 대거 영입을 지적하며 ‘배은망덕’이라고 힐난한 데 대해서도 수긍하는 입장을 내놓았다.
그는 “처음엔 섭섭했지만 곰곰이 생각해 보니 그런 얘기를 할 수 있겠구나, 일부는 감수해야겠다는 생각이 들었다”며 “당원들과의 일체성, ‘더 큰 민주당’에 대한 고민이 부족했다는 걸 깨달았다”고 했다.
김 지사는 지난해 4월 당내 대선 후보 경선 참여가 반추할 기회를 줬다며 “많은 당원들을 만나면서 그동안 많이 부족하고 생각이 짧았다는 것을 깨달았다. 스스로 바뀌어야 한다고 생각했고 노력하고 있다”고 말했다.
그는 “당원 동지들과의 일체감, 민주당의 정체성에 제가 더 많은 힘을 쏟아야겠다는 생각을 한다”며 “앞으로 더 신경쓰고, 성공하는 이재명 정부를 만드는 데 노력하겠다”고 강조했다.
이어 “저는 경제를 잘 알고, 경쟁력 있고, 경기도를 가장 잘 안다. 경제, 경쟁력, 경기도, 3가지로 나름대로 비교우위에 있지 않나 싶다”고 자신감을 내비치며 “이런 저의 장점을 가지고 부족한 점 메우고 성찰하면서 열심히 노력하겠다. 관심 가져주시고, 조금만 마음을 열어주시면 기대에 어긋나지 않겠다”고 약속했다.
이러한 김 지사의 민주당원을 향한 참회에 가까운 자기 반성과 함께 동시에 재선에 대한 강한 자신감을 결합해 내놓은 데는 이유가 있다는 분석이다.
그동안 ‘경제 도지사’로서 중도층은 물론 합리적 보수층에 이르기까지 탄탄한 외연 확장으로 입지를 구축했다는 자신감으로 당원들에게 더욱 가까이 다가가 “나는 뼛속까지 민주당원”이라는 정서적 신뢰를 쌓으려는 포석이라는 것이다.
김 지사는 “제 과제는 이재명 정부를 성공한 정부로 만드는 것”이라며 “저와 경기도는 국정의 제1동반자가 되겠다고 했고, 전임 지사(이재명 대통령)가 했던 정책의 이어달리기를 하고 있다”고 말한 대목이 대변하고 있다.
