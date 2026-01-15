트럼프, 미네소타 시위 격화에 “반란법 발동할 수 있어”
미국 미네소타주에서 이민 단속을 둘러싼 갈등이 커지면서 시위대와 법 집행 당국 간의 대치가 격화하자, 도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 반란법을 발동할 수 있다고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 “미네소타의 부패한 정치인들이 법을 지키지 않고, 단지 자신의 임무를 수행하려는 이민세관단속국(ICE)의 애국자들을 공격하는 전문 선동가들과 반란 세력을 막지 않는다면, 나는 과거 여러 대통령이 그랬던 것처럼 반란법을 시행해 한때 위대했던 그 주에서 벌어지고 있는 치욕을 신속히 끝낼 것”이라고 말했다.
미네소타 미니애폴리스에서는 지난 7일 미국 시민권자 러네이 니콜 굿(37)이 ICE 요원의 총격으로 사망한 데 이어 14일 불법 체류 혐의를 받는 베네수엘라 남성이 ICE 요원에 의해 다리에 총상을 입었다. 총에 맞은 남성은 생명에는 지장이 없는 것으로 파악됐으나, 이후 트럼프 행정부의 초강경 불법 이민자 단속에 반발하는 시민들의 시위가 이어지고 있다.
트럼프 대통령은 또 별도 게시글에서 “매우 존경받는 판사가 정치적 부패가 극심한 미네소타주에서 ICE의 작전 중단 요청을 기각했다”며 “이에 따라 ICE는 전 세계에서 가장 폭력적이고 악랄한 범죄자들, 특히 살인범인 자들을 미네소타에서 추방하는 매우 성공적인 작전을 계속 수행할 수 있게 됐다”고 덧붙였다.
미네소타주는 앞서 지난 11일 ICE 요원을 대규모로 배치해 벌인 이민 단속 작전이 위헌·위법이라며 작전 중단 명령을 내려달라는 소송을 법원에 제기했다.
