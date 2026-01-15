시사 전체기사

강득구 “윤석열 사면 적어도 50년 뒤 가능”

입력:2026-01-15 20:21
강득구 더불어민주당 최고위원이 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

강득구 더불어민주당 최고위원이 ‘윤석열 전 대통령의 사형 구형이 오히려 순교자를 만든다’는 서정욱 변호사의 발언을 비판했다.

강 의원은 15일 자신의 페이스북에 “오늘 윤 전 대통령 부부와 가까운 인사로 알려진 서정욱 변호사가 ‘사형이 오히려 순교자를 만든다’라고 말했다”며 “헌정 질서를 뒤흔든 계엄 앞에서도 떳떳하다, 당당하다고 말하고, 사형을 구형받는 순간에도 웃고 있는 모습을 긍정적으로 평가하는 그 인식 자체가 이미 정상인의 범주를 벗어났다고밖에 안 보인다”고 지적했다.

강 의원은 “‘역대 대통령 중 5년 이상 산 사람이 없다’, ‘시간이 지나면 여론이 바뀌고 결국 사면된다’라는 말까지 나오고 있다”며 “그야말로 정신승리”라고 말했다.

강 의원 페이스북 캡처.

그는 “권력 남용을 ‘순교’로 포장하고, 헌정 파괴의 책임을 ‘국민 통합’이라는 말로 덮으려는 시도에는 단호히, 분명히 선을 그어야 한다”고 말했다.

강 의원은 “사면이라는 문제를 논한다면 적어도 50년 후에나 가능하다고 본다. 더구나 ‘V0’로 불리던 김건희가 실질적 권력의 한 축이었다는 사실까지 고려한다면, 역사의 판단은 100년이 지나도 냉정해야 한다”며 “책임 없는 관용은 통합이 아니다”라고 강조했다.

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

