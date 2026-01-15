3년 만에 돌아온 ‘쇼미더머니’… 침체된 힙합에 던진 승부수
2012년 첫 방송 이후 수많은 힙합 스타와 히트곡을 배출해온 엠넷의 대표 힙합 서바이벌 프로그램 ‘쇼미더머니’가 3년간의 공백을 깨고 열두 번째 시즌으로 돌아왔다. 15일부터 방송되는 ‘쇼미더머니 12’는 침체 국면에 접어든 힙합 장르의 재도약을 시도한다.
박재범은 15일 서울 강남구 엘리에나 호텔에서 열린 ‘쇼미더머니 12’ 제작발표회에서 “한국 힙합이 다시 살아나기를 바라는 마음으로 참여했다”며 “새로운 얼굴들이 많이 등장하는 만큼 신의 에너지가 되살아나길 기대한다”고 말했다.
박재범은 이번 시즌에서 힙합 신을 대표하는 8명의 아티스트 가운데 한 명으로 참여한다. 이날 행사에는 박재범을 비롯해 지코, 크러쉬, 그레이, 로꼬, 제이통, 허키 시바세키, 릴모쉬핏과 시즌 제작을 총괄한 최효진 CP 등이 참석했다.
이번 시즌은 역대 최다 참가자와 OTT 플랫폼 확장을 내세워 스케일을 한층 키웠다. 약 3만6000명의 지원자가 몰렸으며, 전국 단위 오디션과 글로벌 예선을 통해 해외 참가자들도 대거 합류했다. 최효진 CP는 “서울에서만 진행하던 예선을 광주, 부산, 제주까지 확대했다”며 “글로벌 참가자들까지 참여하면서 다양한 언어의 랩을 들을 수 있을 것”이라고 설명했다.
글로벌 예선에서는 한국어를 비롯해 영어, 일본어, 러시아어, 힌디어 등 총 24개 언어의 랩이 등장했다. 박재범은 “언어뿐 아니라 각 나라의 문화나 전통의상을 활용한 참가자들도 많았다”며 “다양한 언어로 랩을 듣는 경험이 신선하고 파격적으로 느껴졌다”고 말했다.
제작진은 불구덩이 미션 등 기존 미션에 더해 ‘송캠프’ 등 새로운 과제를 도입했다. 최 CP는 “‘송캠프’는 제작진이 제공한 비트에 랩을 얹는 방식에서 나아가 비트를 재해석하고 참가자들의 프로듀싱 역량을 극대화하기 위해 마련한 미션”이라고 설명했다. 이어 “후반부에는 기존 ‘쇼미더머니’와는 다른 룩과 스타일을 선보이며 페스티벌을 연상시키는 형태의 무대로 확장할 계획”이라면서 “음악과 퍼포먼스를 함께 즐길 수 있는 쇼가 되길 바란다”고 덧붙였다.
본편과 함께 티빙 스핀오프 프로그램 ‘쇼미더머니 12: 야차의 세계’도 17일 공개된다. 방송과 OTT를 병행하는 구조로, 일반 시청층과 마니아층을 나눠 공략하려는 전략으로 풀이된다. ‘야차의 세계’는 정해진 룰 없는 극한의 환경에서 랩으로 생존하는 힙합 서바이벌을 표방하며 호미들·루피·행주 등 11인이 마스터로 참여한다. 최 CP는 “두 세계를 넘나드는 이야기 구조를 갖고 있어 ‘야차의 세계’를 함께 보면 본편을 더 재미있게 즐길 수 있을 것”이라고 말했다.
‘쇼미더머니 12’는 총 12회차로 구성됐으며 매주 목요일 밤 9시20분 엠넷과 티빙을 통해 공개된다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사