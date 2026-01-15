부천 금은방 여주인 살해·도주한 40대 용의자 긴급체포
경기 부천의 한 금은방에서 여성 주인을 흉기로 살해한 뒤 달아났던 남성이 경찰에 긴급체포됐다.
부천원미경찰서는 살인 혐의로 40대 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 15일 밝혔다.
A씨는 이날 오후 1시1분쯤 부천시 원미구 한 금은방에서 이곳 주인인 50대 여성 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다.
경찰은 사건 직후 현장 CCTV 등을 분석해 A씨를 용의자로 특정했다. 이어 서울경찰청과 공조해 이날 오후 5시34분쯤 서울 종로구에서 A씨를 긴급체포했다.
경찰 관계자는 “A씨를 상대로 범행 동기 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 구속영장 신청 여부를 검토할 방침”이라고 말했다.
부천=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
