주명선 작가 ‘생명의 숨결’… 암염으로 구현한 시간의 회화
암염으로 시간의 변화를 담은 작품
암염 결정이 스스로 변화하는 회화
아트갤러리 골드앤젬서 초대전 열려
아트갤러리 골드앤젬에서 주명선 작가 초대전 ‘생명의 숨결(Souffle de vie)’이 열리고 있다. 암염(rock salt)을 회화의 핵심 재료로 사용하는 주 작가의 작업 세계를 통해 시간이 작품 내부에서 작동하는 독특한 회화 실험을 소개하는 전시다.
주명선의 회화는 완성이라는 개념에서 출발하지 않는다. 캔버스 위에 부착된 암염은 공기 중 수분과 반응하며 서서히 결정화되고 그 과정에서 형태와 밀도를 바꾸며 지속적으로 변화한다. 작품은 제작이 끝난 뒤에도 멈추지 않고 전시 기간에도 스스로 형상을 만들어가며 시간의 흔적을 쌓아간다.
이러한 작업 방식은 회화를 고정된 이미지가 아닌 ‘진행형’의 상태로 확장한다. 작가는 붓질로 이미지를 완결하기보다 암염이 반응할 수 있는 조건과 환경을 설정하는 데 집중한다. 이미지의 생성과 변화는 우연에 맡겨진 듯 보이지만 생성이 멈추는 시점과 환경은 작가의 판단과 조율을 거친다.
전시 제목인 ‘Souffle de vie’는 불어로 ‘생명의 숨결’을 뜻한다. 암염 결정의 미세한 변화는 호흡처럼 반복되며 작품 안에서 생명과 순환의 이미지를 은유한다. 관람자는 결과로써의 이미지를 감상하는 데서 나아가 이미지가 형성되고 변화해 온 시간의 흐름을 함께 경험하게 된다.
주얼리와 현대미술을 병치해 온 골드앤젬은 이번 전시에서도 ‘빛’과 ‘물질성’에 주목한다. 암염 결정은 빛과 만나며 표면의 질감과 구조를 드러내고 그 변화는 시간에 따라 다르게 감지된다. 빛은 단순한 시각적 효과를 넘어 물질이 축적해 온 시간의 흔적을 드러내는 매개로 작동한다.
주 작가는 2024년 귀국 초청전을 통해 암염 회화 연작을 국내에 선보인 이후 개인전들을 거치며 암염을 생명과 순환을 상징하는 물질로 확장해 왔다. 이번 전시는 암염이라는 물질을 통해 시간이 회화 안에서 어떻게 작동하고 축적되는지를 차분히 보여준다. 완성된 이미지를 제시하기보다 변화의 과정을 그대로 드러내며, 회화를 고정된 결과물이 아닌 진행 중인 상태로 제시한다.
전시는 지난 14일 개막해 인천 송도에 위치한 아트갤러리 골드앤젬에서 열린다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
