주명선 작가 ‘생명의 숨결’… 암염으로 구현한 시간의 회화

암염으로 시간의 변화를 담은 작품

암염 결정이 스스로 변화하는 회화

아트갤러리 골드앤젬서 초대전 열려

주명선, ‘Peace_’ 부분 상세도. 암염이 시간과 환경에 반응하며 결정화되는 과정을 회화 안에 담았다. 162×130.3㎝, Rock salt, Stone powder, Acrylic on canvas, 2024. /주명선 작가 제공

주명선의 회화는 완성이라는 개념에서 출발하지 않는다. 캔버스 위에 부착된 암염은 공기 중 수분과 반응하며 서서히 결정화되고 그 과정에서 형태와 밀도를 바꾸며 지속적으로 변화한다. 작품은 제작이 끝난 뒤에도 멈추지 않고 전시 기간에도 스스로 형상을 만들어가며 시간의 흔적을 쌓아간다.

주명선, ‘Ensemble 4’. 아크릴과 스톤 파우더, 암염을 겹쳐 올린 회화로, 재료가 시간과 환경에 반응하며 만들어내는 변화를 담았다. 90.9×72.6㎝, Acrylic, Stone powder, Rock salt on canvas, 2025. /주명선 작가 제공