“군부대인데요”…38억 뜯은 캄보디아 노쇼사기 조직 검거
군부대와 병원 등을 사칭해 소상공인들에게 특정 판매처 물품을 대신 구매하게 한 뒤 38억원을 가로챈 캄보디아 ‘노쇼 사기’ 일당이 재판에 넘겨졌다.
서울동부지검 보이스피싱 범죄 합동수사부(부장검사 김보성)는 15일 범죄단체가입·활동, 통신사기피해환급법 위반 혐의로 한국인 총책과 조직원 등 23명을 전원 구속기소했다고 밝혔다. 합수부는 국정원 국제범죄 정보와 캄보디아 수사당국과의 실시간 국제공조 등을 통해 노쇼사기 조직을 적발했다고 밝혔다.
합수부에 따르면 이들은 지난해 5월부터 11월까지 캄보디아 시아누크빌 일대에 근거지를 두고 사전에 역할을 나누고 사기 시나리오를 준비하는 등 치밀한 범행을 저지른 것으로 조사됐다.
수법은 이랬다. 우선 1차 유인책이 군부대 관계자를 사칭해 철물점 주인에게 가게에 없는 고가 물품을 특정 판매처에서 대신 구매해 달라고 요구했다. 이후 해당 판매처로 위장한 2차 유인책이 구매 대행 요청을 받지 않았느냐며 접근해 대금을 받아 잠적하는 식이다. 소상공인을 속이기 위해 부대에 특정 물품 구매 긴급승인이 내려왔다는 가짜 국방부 공문을 제시하거나 군부대 명함도 준비한 것으로 조사됐다.
이들은 범행 초기에는 군부대와 병원을 사칭했으나, 이후 박물관이나 대학 관계자 등으로 가짜 시나리오를 바꿔 범행을 이어간 것으로 드러났다. 또 ‘입금 축하방’이라는 단체 대화방을 만들어 범죄 성공을 축하하기도 했다. 노쇼 사기 일당은 이 같은 수법으로 총 215명으로부터 약 38억원을 가로챈 것으로 조사됐다.
합수부는 “해외 체류 외국인 총책 등 노쇼사기 범죄단체의 조직원에 대하여 계속 수사할 예정”이라며 “범정부 초국가적 범죄 특별대응 TF와 긴밀히 협력하겠다”고 밝혔다.
이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr
