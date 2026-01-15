제주어가 유독 더 알아듣기 힘든 이유는?
드라마나 광고에서 한 번쯤 들어본 제주어 ‘혼저옵서예’ ‘폭싹 속았수다’ ‘무사’는 단어만 봐서는 뜻을 유추하기 쉽지 않다. 제주어 어휘가 표준어와 크게 달라서다.
제주어가 독자적 언어로 간주될 정도로 표준어와 차이를 보이는 이유는 뭘까. 제주도의 역사에 그 답이 있다.
삼국시대 각 지역은 문법은 비슷했지만 쓰는 단어는 달랐다.
7세기 신라가 삼국을 통일한 뒤 한화 정책을 펴면서 육지의 언어는 점차 섞였지만, 제주는 1400년대까지 ‘탐라국’이라는 독립국 지위를 유지하며 통합 과정에서 비껴갔다.
제주는 고립된 섬이 아니었다. 한라산은 일본 나가사키에서도 보일 정도로 가까웠고, 바람과 해류를 따라 다양한 사람들이 오가며 언어가 섞였다.
고려시대 탐라총관부 설치 이후 몽골인과 고려인이 드나들며 몽골어와 고려 중세어의 흔적이 남았다
예컨대 안채·바깥채를 뜻하는 ‘안거리·밖거리’의 ‘거리’는 몽골식 집 ‘게르’에서, 얼굴을 뜻하는 ‘양지’는 고려시대 중국어에서 유래했다.
탐라국이 조선에 병합된 이후에도 행정적 통제만 있었을 뿐, 한글 보급은 늦었다.
글을 아는 사람이 드물어 입을 통해 말이 전해졌다. 그러다 보니 소리가 왜곡돼 전혀 다른 말로 변하기도 했다. ‘권당’(친척)이 ‘궨당’으로, ‘수고했어’가 ‘속았수다’로 바뀌었다.
1629년 인조 때 출륙금지령으로 200년간 외부와 단절되면서, 육지 국어가 근대 국어로 발전하는 동안 제주어는 중세 국어의 흔적을 유지해야 했다.
최근 제주도와 제주관광공사는 이러한 내용을 담은 ‘제주 이해 영상’ 6편을 제작해 공개했다.
관광 종사자 교육용으로 만들었지만, 제주관광공사가 운영하는 J-아카데미 플랫폼에서 누구나 무료로 시청할 수 있다.
주제는 ‘제주도의 똥돼지는 왜 똥을 먹었을까’ ‘물이 잘 빠지는 제주 화산섬에 습지가 있다고요?’ 등 흥미로운 내용으로 선정했다. 영상은 6분 내외다. 여행 인플루언서 제주미니가 질문하고, ‘신비 섬 제주 유산’의 저자 고진숙 작가가 답한다.
유네스코는 2010년 제주어 사용 인구를 5000명에서 1만명 사이로 추정해 ‘아주 심각하게 위기에 처한 언어’로 분류했다. 이는 유네스코가 제시한 소멸위기 5단계 중 네 번째로, 세대 간 언어 전승이 거의 단절된 상태를 뜻한다.
