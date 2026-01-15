‘포항 김치’ 해외 첫 수출…올해 캐나다 100t 수출 계약
경북 포항 김치가 처음으로 해외 수출길에 올랐다.
포항시는 15일 지역 내 수출기업과 관계자들이 참석한 가운데 캐나다로 향하는 포항 김치 수출 상차식을 가졌다고 밝혔다.
이날 김치 물량은 2t으로, 캐나다 현지 바이어와 체결한 총 100t 규모 수출 계약 중 첫 인도 물량이다.
포항 김치는 지역 내 청정 지역에서 재배된 배추와 고춧가루 등 지역 농가에서 생산한 식재료를 사용해 만들어졌다. 체계적인 위생 관리와 엄격한 품질관리 과정을 거쳐 생산됐다.
시는 포항 김치를 K-푸드 수출의 핵심 품목으로 육성해 나갈 계획이다.
또 포항 농특산물의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 수출 농가와 가공업체를 대상으로 해외 마케팅 지원과 신품목 개발, 수출 국가 다변화 등 맞춤형 지원에 나설 방침이다.
이현주 포항시 농업기술센터소장은 “전 세계적으로 K-푸드에 대한 관심이 높아지는 만큼, 캐나다뿐만 아니라 다양한 국가로 수출 저변을 확대해 지역 농가의 소득 증대와 지역 경제 활성화에 기여하겠다”고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
