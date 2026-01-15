BNK금융, 주주 제안 수용… 지배구조 개선 논의 본격화
사외이사 추천·선임 절차 손질… 이사회 독립성 강화
BNK금융지주 이사회가 주요 주주들과의 간담회를 통해 지배구조 개선 논의를 공식화하고 사외이사 추천·선임 절차 손질에 착수다. 감독당국이 그룹 CEO 승계 과정에서 제기한 우려 이후 이사회 중심의 견제와 독립성 강화를 제도적으로 보완하겠다는 신호로 해석된다.
BNK금융지주는 15일 주주간담회를 하고 주요 주주들이 제안한 지배구조 개선 방안에 대해 이사회 차원의 논의를 진행했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 이사회 의장을 비롯한 사외이사들이 직접 참석해 주주들의 질의에 응답하고 향후 개선 방향에 대해 의견을 교환했다.
간담회에서는 ▲사외이사 주주 공개 추천 제도의 공식 도입 ▲사외이사 과반을 주주 추천 이사로 구성하기 위한 노력 ▲임원후보추천위원회를 사외이사 전원으로 구성하는 방안 ▲회사 홈페이지를 통한 사외이사 후보 공개 추천 접수 등이 집중적으로 논의됐다. 이사회는 지배구조 쇄신을 요구하는 주주들의 문제의식에 공감하며 관련 제안을 긍정적으로 검토하겠다는 입장을 밝혔다.
BNK금융지주는 금융당국이 추진 중인 지배구조 개선 태스크포스(TF) 논의 결과도 적극 반영해 그룹 지배구조를 선진화해 나간다는 방침이다. 이를 위해 이번 간담회에서 논의된 개선 방향을 회사 홈페이지에 공개하고 오는 30일까지 사외이사 후보 공개 추천을 접수할 계획이다.
공개 추천된 후보는 임원후보추천위원회에서 전문성과 독립성에 대한 심사를 거쳐 정기 주주총회 안건 상정 대상자로 최종 결정되며 선임 과정 전반은 투명하게 공시할 예정이다. BNK금융 측은 이를 통해 사외이사 선임 절차의 공정성과 신뢰도를 높이겠다는 구상이다.
BNK금융지주 관계자는 “이사회가 주주와 함께 지배구조 개선 방안을 논의했다는 점에서 의미가 있다”며 “향후 가시화될 지배구조 개선 TF의 방안 도입에도 선제적으로 나서겠다”고 밝혔다. 시장에서는 이번 조치가 지배구조 리스크 완화와 함께 기업가치 재평가로 이어질 수 있을지 주목하고 있다.
