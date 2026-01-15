[속보] 국대 AI 탈락 네이버 “과기부 판단 존중…패자부활전 검토안해”
독자 AI 파운데이션 프로젝트 경쟁에서 탈락한 네이버클라우드는 15일 해당 프로젝트 1차 단계평가에 대한 “과학기술정보통신부의 판단을 존중한다”는 뜻을 밝혔다.
네이버클라우드는 이날 과기부의 1차 평가 발표 이후 이날 입장문을 내고 이처럼 밝혔다.
그러면서 “앞으로 AI 기술 경쟁력을 높이기 위해 다각적인 노력을 이어갈 것”이라고 부연했다.
네이버클라우드 관계자는 과기부가 제안한 ‘패자부활전’ 출전 여부에 대해서는 “검토하고 있지 않다”고 답했다.
또 다른 탈락팀 NC AI는 아직 특별한 입장을 내놓지 않은 채 “당황스럽다”는 반응을 보였다.
NC AI 관계자는 “패자부활전에 참여할지 말지도 아직 입장을 따로 낼 단계는 아닌 것 같다”고 전했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
