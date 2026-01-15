프리미엄부터 가성비까지… 삼진어묵, 설 선물세트 출시
삼진어묵이 15일 설 명절을 앞두고 선물 세트 판매에 나섰다. 고물가 기조 속에서 소비자들의 가격 부담을 낮추는 동시에 활용도를 고려한 구성이 특징이다.
최근 명절 선물 시장에서는 고가 일변도보다는 합리적인 가격대에서 품질과 실용성을 중시하는 소비 경향이 확산하고 있다. 삼진어묵은 이러한 흐름에 맞춰 프리미엄 제품부터 중저가 구성까지 총 7종의 설 선물 세트를 선보였다.
프리미엄 라인인 ‘이금복 명품’ 세트는 명태 살을 주원료로 한 무글루텐 어묵 제품을 중심으로 구성됐다. 해당 라인은 특호와 일반 세트 두 종류로 판매되며 특호 세트는 한정 수량으로 운영된다.
중간 가격대의 ‘삼진 프리미엄 세트’는 기존 베스트셀러 어묵과 소스를 중심으로 구성해 조리 활용성을 높였고, 일부 세트에는 새우말이 등 품목을 추가했다. 비교적 가격 부담을 낮춘 ‘1953세트’는 전통 어묵 위주의 구성으로 실속형 수요를 겨냥했다.
지난 추석 처음 선보였던 ‘삼진 한상차림 세트’도 설 명절에 맞춰 다시 출시됐다. 어묵탕과 떡볶이, 전골류 등 간편 조리가 가능한 냉동 제품으로 구성돼 명절 식사는 물론 일상에서도 활용할 수 있도록 했다.
삼진어묵은 명절 기간 대량 구매 고객을 대상으로 일정 기준에 따라 할인 혜택을 제공하며 일부 세트에는 온라인몰과 직영점에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰을 포함했다.
이번 설 선물 세트는 다음 달 10일까지 온라인몰과 전화 주문을 통해 구매할 수 있으며, 전국 직영점에서도 판매된다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사