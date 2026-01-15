산책하던 여성 쪽에 화살 쏜 20대男 항변…“나무 쐈다”

KBS 화면 캡처

한밤 중 산책을 하던 여성의 주변으로 화살을 쏜 혐의를 받는 20대 남성 일행이 경찰 조사에서 “나무를 향해 쏜 화살이 빗나갔다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.