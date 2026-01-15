산책하던 여성 쪽에 화살 쏜 20대男 항변…“나무 쐈다”
한밤 중 산책을 하던 여성의 주변으로 화살을 쏜 혐의를 받는 20대 남성 일행이 경찰 조사에서 “나무를 향해 쏜 화살이 빗나갔다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
충북 청주청원경찰서는 특수폭행 혐의로 입건한 20대 남성 A씨와 B씨를 전날 불러 조사했다고 15일 밝혔다.
직장 동료 사이인 이들은 지난 7일 오후 11시40분쯤 청주시 청소년광장에서 산책 중이던 50대 여성 C씨 인근으로 양궁 화살을 쏜 혐의를 받고 있다.
이들은 술자리 이후 광장 근처에 주차된 B씨 차 트렁크에서 활을 꺼내 화살을 쏜 것으로 조사됐다. 활과 화살은 B씨가 인터넷으로 산 것으로 파악됐다.
경찰은 B씨가 쏜 화살은 약 4~5m 거리에 있는 나무를 맞고 튕겨 나왔으나 이후 A씨가 쏜 화살이 약 70m 거리를 날아가 C씨 근처 화단에 박힌 것으로 보고 있다.
이들은 경찰 조사에서 “호기심에 주변 나무를 겨냥해 화살을 쐈는데 빗나간 것”이라며 “당시 C씨가 광장을 지나고 있는 줄 전혀 몰랐다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 이들이 술에 취한 상태로 직접 운전해 귀가한 것으로 보고 음주운전 혐의도 적용할 예정이다.
