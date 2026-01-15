포항시 청림·일월동 도시재생 본격화…2029년까지 106억원 투입
경북 포항시 남구 청림·일월동 일대가 공해와 노후화의 이미지를 벗고 건강과 활력이 넘치는 마을로 새롭게 변모한다.
포항시는 철강공단 배후지인 청림·일월동 일대가 국토교통부 주관 ‘우리동네살리기’ 공모와 ‘생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업’에 잇따라 선정됐다고 15일 밝혔다.
시는 총사업비 106억 2200만원을 확보하고 이달부터 2029년까지 환경 문제를 해결하고 고령화된 마을에 활력을 불어넣는 도시재생 프로젝트를 추진한다.
올해 1차로 23억4300만원을 들여 4대 핵심 분야에 걸쳐 도시재생사업에 주력할 계획이다.
우선 청림·일월 건강·클린센터 조성 및 비대면 진료 시스템 도입(건강·클린 케어)과 노후 주택 수리(집수리 동행사업) 및 AI 지능형 CCTV 설치(주거 안심)를 추진한다.
또 어르신·어린이 등 교통약자를 위한 친환경 보행 환경 개선(보행 혁신), 미세먼지 모니터링 및 스마트 화재 알림 시스템 구축으로 환경·보건·안전 분야의 편의성 극대화(스마트 기술 접목)에 나선다.
시는 2029년까지 단계적으로 사업을 완료해 시민들이 직접 체감할 수 있는 정주 여건의 변화를 끌어낼 방침이다.
포항시 관계자는 “단순한 환경 개선을 넘어 주민이 주도하고 첨단 기술이 뒷받침되는 지속 가능한 도시재생의 본보기를 만들어 청림·일월동에 새로운 활력을 불어넣겠다”고 밝혔다.
