영안실에 쌓인 시신 가방들…“이란 군경, 시위대 조준 사격”
이란 군경이 최소 6개 도시에서 시위대를 향해 무차별 총격을 가한 정황이 담긴 영상이 공개돼 충격을 주고 있다. 이란 당국이 인터넷을 차단한 상황에서 인공위성 통신망 등을 통해 유출된 영상들은 유혈 진압의 실상을 고스란히 보여준다.
미국 워싱턴포스트(WP)는 최근 온라인에 유포된 영상들을 정밀 분석한 결과, 이란 보안군이 비무장 시위대를 향해 직접 총기를 발포한 사실이 확인됐다고 14일(현지시간) 보도했다.
공개된 영상 속 테헤란의 한 밤거리는 전쟁터를 방불케 했다.
건물 옥상에서 군경을 피해 달아나는 시민들을 향해 약 20초간 총격이 이어졌는데, 총성이 잦아들자 시민들은 “두려워하지 마라”, “하메네이(최고지도자)에게 죽음을”이라고 외치며 저항했지만 이내 다시 총성이 들리면서 현장은 아수라장이 됐다.
이라크 접경 도시 아바단과 남부 네이리즈에서도 진압 장비를 갖춘 보안 요원들이 근거리에서 시민들을 향해 총구를 겨누거나 실제 발포하는 장면이 포착됐다.
무기 전문가 N.R. 젠젠-존스는 해당 영상들을 분석한 뒤 “이란 군경이 고무탄뿐만 아니라 살상용 탄환 발사가 가능한 산탄총을 자주 사용하고 있으며, AK 계열 소총과 같은 살상용 화기를 사용하는 모습도 확인됐다”고 설명했다.
특히 지난 8일 인터넷 차단 이후 유출된 병원과 영안실 영상에는 충격적인 모습들이 담겼다. 테헤란 외곽 카리자크 법의학 센터로 추정되는 곳에서는 신원 확인을 기다리는 시신 가방 100여개가 줄지어 놓여 있었고, 알가디르 병원 복도 역시 담요와 비닐에 싸인 시신들로 가득 찼다. 이러한 영상들은 스타링크 위성 단말기를 통해 외부로 전해진 것으로 추정된다.
미국에 기반을 둔 인권단체 인권운동가통신(HRANA)은 지난달 28일 시위 발발 이후 군경 147명을 포함해 2500명 이상이 사망한 것으로 추산했다. WP는 “사망자 수를 독립적으로 검증할 수는 없으나, 인터넷 암전 속에서 시위대를 향한 탄압의 강도가 훨씬 잔혹해지고 있음은 분명하다”고 전했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사