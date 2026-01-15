경기도북부119특수대응단, 수중드론 활용 수난사고 대응훈련
경기도북부119특수대응단이 첨단 수중드론을 활용한 실전형 훈련을 통해 수난사고 대응 능력과 구조대원 안전 확보에 나섰다.
경기도북부119특수대응단은 15일 오전 포천시 소재 포프라자 수중촬영 스튜디오에서 수난사고 현장의 신속하고 안전한 구조활동을 위해 첨단 구조장비 운용 훈련을 실시했다고 밝혔다.
이번 훈련은 실제 사고 상황을 가정해 장비 활용도를 높이는 데 중점을 두고 진행됐다. 훈련은 수중드론의 주요 제원과 기능에 대한 이해를 시작으로, 수난사고 발생 시 장비 투입 절차와 조작 숙달, 수중 탐색 시연 등 실전 중심 프로그램으로 구성됐다.
이를 통해 대원들은 수중 환경에서의 탐색 능력을 강화하고, 위험 요소를 사전에 파악해 구조대원의 안전을 확보하는 훈련을 병행했다.
이번 훈련에 활용된 수중드론은 알루미늄 합금 바디로 제작된 경량 장비로, 크기 608㎜×294㎜×196㎜, 무게 6㎏ 이하의 기동성을 갖췄다. 최대 4시간 운용이 가능하며, 최대 수심 200m, 작업반경 400m까지 활용할 수 있어 수난사고 현장에서 수중 상황을 신속하게 파악하는 데 효과적인 장비다.
경기도북부119특수대응단은 이번 훈련을 통해 수중 구조 시 인명 수색 시간을 단축하고, 대원의 직접 투입에 따른 위험을 최소화할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 향후에도 반복적인 장비 운용 훈련을 통해 현장 대응 역량을 지속적으로 강화할 계획이다.
권선욱 경기도북부119특수대응단은 “첨단 수중드론을 활용한 반복 훈련을 통해 수난사고 대응 능력을 한층 강화하고, 보다 안전하고 효율적인 구조활동이 이뤄질 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사