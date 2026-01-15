지도자로 새출발 박병호 “100점짜리 선수생활… 다시 돌아가도 홈런타자로”
KBO리그를 대표하는 거포 박병호가 친정팀 키움 히어로즈 유니폼을 입고 현장으로 복귀했다. 잔류군 선임코치를 맡게 된 그는 “나의 선수 생활은 100점 만점이었다”며 “지도자 생활도 100점을 목표로 달려가겠다”고 말했다.
박병호는 15일 서울 고척스카이돔에서 기자회견을 가졌다. 지난해 11월 현역 은퇴를 선언한 뒤 처음으로 공식 석상에 섰다.
박병호는 리그 역사에 굵직한 발자취를 남긴 타자다. 통산 418홈런을 기록하며 6차례 홈런왕에 올랐고, 정규시즌 최우수선수(MVP)도 두 차례 거머쥐었다.
그러나 세월의 흐름은 피해 갈 수 없었다. 2024년 삼성 라이온즈 이적 후 성적은 눈에 띄게 떨어졌다. 지난해엔 타율이 1할대(0.199)에 머물렀다. 박병호는 “누구보다 열심히 훈련했지만 지난 시즌 중반부터 후배들에게 밀리고 있다는 걸 체감했다”며 “경쟁에서 뒤처졌다는 걸 깨달으면서 은퇴를 결심했다”고 밝혔다.
전반적으로 후회 없는 선수 생활이었다고 한다. 그는 “목표였던 400홈런을 달성해 후련하다. 다시 돌아가도 홈런 타자의 길을 택할 것”이라면서도 “우승을 이뤄내지 못한 건 미련으로 남는다”고 털어놨다. 선수 시절 최고의 순간으로는 2013년 넥센(현 키움)의 창단 첫 포스트 시즌 진출을 꼽았다. 가장 기억에 남는 홈런은 개인 통산 400번째 홈런이라고 했다. ‘포스트 박병호’ 후보로는 안현민(KT 위즈)과 이재원(LG 트윈스)을 언급했다.
은퇴 결심 후 진로에 대한 고민은 오래가지 않았다. 최형우와 강민호(이상 삼성) 등 고참 선수들과의 대화가 큰 도움이 됐다고 한다. 박병호는 “해설위원이나 예능 프로그램 등 여러 선택지가 있었지만 나의 궁극적인 목표는 지도자라는 확신이 들었다”며 “한 해라도 일찍 코치 경험을 쌓는 게 좋겠다는 판단이 들었다”고 말했다.
이 과정에서 키움이 손을 내밀었다. 박병호는 “처음엔 선수 생활 연장을 제안받았으나 전성기 시절의 모습을 재현하기는 어렵다고 생각했다”며 “구단에서 다시 코치직을 제안해줘 감사하게도 야구 인생 후반전을 친정에서 시작하게 됐다”고 말했다. 그는 올 시즌부터 부상과 재활 등으로 1군 전력에서 벗어난 선수들을 전담하며 육성에 힘쓴다. 선수 시절 달았던 등번호 52번도 다시 사용하게 됐다.
박병호는 “나 역시 데뷔 후 약 5년간 침체기를 겪었다. 지금 담당하는 역할은 그 시간을 겪어본 사람이 잘 해낼 수 있는 자리”라며 “히어로즈 이적 초반 김시진 전 감독님과 박흥식, 허문회 전 코치님의 조언이 큰 힘이 됐던 것처럼 나도 어려운 시기를 보내고 있는 선수들에게 긍정적인 기운을 전해주고 싶다”고 강조했다.
