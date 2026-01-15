시사 전체기사

지도자로 새출발 박병호 “100점짜리 선수생활… 다시 돌아가도 홈런타자로”

입력:2026-01-15 16:50
박병호 키움 히어로즈 코치가 15일 서울 고척스카이돔에서 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

KBO리그를 대표하는 거포 박병호가 친정팀 키움 히어로즈 유니폼을 입고 현장으로 복귀했다. 잔류군 선임코치를 맡게 된 그는 “나의 선수 생활은 100점 만점이었다”며 “지도자 생활도 100점을 목표로 달려가겠다”고 말했다.

박병호는 15일 서울 고척스카이돔에서 기자회견을 가졌다. 지난해 11월 현역 은퇴를 선언한 뒤 처음으로 공식 석상에 섰다.

박병호는 리그 역사에 굵직한 발자취를 남긴 타자다. 통산 418홈런을 기록하며 6차례 홈런왕에 올랐고, 정규시즌 최우수선수(MVP)도 두 차례 거머쥐었다.

그러나 세월의 흐름은 피해 갈 수 없었다. 2024년 삼성 라이온즈 이적 후 성적은 눈에 띄게 떨어졌다. 지난해엔 타율이 1할대(0.199)에 머물렀다. 박병호는 “누구보다 열심히 훈련했지만 지난 시즌 중반부터 후배들에게 밀리고 있다는 걸 체감했다”며 “경쟁에서 뒤처졌다는 걸 깨달으면서 은퇴를 결심했다”고 밝혔다.

전반적으로 후회 없는 선수 생활이었다고 한다. 그는 “목표였던 400홈런을 달성해 후련하다. 다시 돌아가도 홈런 타자의 길을 택할 것”이라면서도 “우승을 이뤄내지 못한 건 미련으로 남는다”고 털어놨다. 선수 시절 최고의 순간으로는 2013년 넥센(현 키움)의 창단 첫 포스트 시즌 진출을 꼽았다. 가장 기억에 남는 홈런은 개인 통산 400번째 홈런이라고 했다. ‘포스트 박병호’ 후보로는 안현민(KT 위즈)과 이재원(LG 트윈스)을 언급했다.
박병호 키움 히어로즈 코치가 15일 서울 고척스카이돔에서 열린 기자회견 시작에 앞서 파이팅 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

은퇴 결심 후 진로에 대한 고민은 오래가지 않았다. 최형우와 강민호(이상 삼성) 등 고참 선수들과의 대화가 큰 도움이 됐다고 한다. 박병호는 “해설위원이나 예능 프로그램 등 여러 선택지가 있었지만 나의 궁극적인 목표는 지도자라는 확신이 들었다”며 “한 해라도 일찍 코치 경험을 쌓는 게 좋겠다는 판단이 들었다”고 말했다.

이 과정에서 키움이 손을 내밀었다. 박병호는 “처음엔 선수 생활 연장을 제안받았으나 전성기 시절의 모습을 재현하기는 어렵다고 생각했다”며 “구단에서 다시 코치직을 제안해줘 감사하게도 야구 인생 후반전을 친정에서 시작하게 됐다”고 말했다. 그는 올 시즌부터 부상과 재활 등으로 1군 전력에서 벗어난 선수들을 전담하며 육성에 힘쓴다. 선수 시절 달았던 등번호 52번도 다시 사용하게 됐다.

박병호는 “나 역시 데뷔 후 약 5년간 침체기를 겪었다. 지금 담당하는 역할은 그 시간을 겪어본 사람이 잘 해낼 수 있는 자리”라며 “히어로즈 이적 초반 김시진 전 감독님과 박흥식, 허문회 전 코치님의 조언이 큰 힘이 됐던 것처럼 나도 어려운 시기를 보내고 있는 선수들에게 긍정적인 기운을 전해주고 싶다”고 강조했다.

최원준 기자 1jun@kmib.co.kr

