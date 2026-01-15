노관규 순천시장 “치유에서 반도체까지…미래 성장 동력 본격 확장” 강조
노 시장 “2026년 대한민국 대도약 원년” 선언
“광주·전남 통합 속 순천 비전, 흔들림 없이 추진”
노관규(사진) 전남 순천시장은 15일 “순천시가 2026년을 ‘대한민국 대도약 원년’으로 삼고, 치유에서 반도체까지 도시의 미래 성장 동력을 본격적으로 확장하겠다”고 강조했다.
노 시장은 이날 시청 대회의실에서 ‘2026년 주요업무 실행계획 보고회’를 개최해 새해 시정 운영방향과 핵심사업을 점검했다. 이번 보고회에서는 치유도시, 미래경제, 명품정주, 민생돌봄 등 4대 전략을 중심으로 시민 삶의 질 제고와 도시 경쟁력 강화를 위한 중점과제가 논의됐다.
순천시는 치유도시 분야에서 순천만, 국가정원, 도심 전역을 잇는 치유자원 복합화를 추진한다. 이를 통해 생태가 곧 산업이 되는 세계적 생태치유도시 모델을 구축한다는 계획이다.
치유자원을 도심 전역으로 확장하고, 치유관광산업 육성지구 지정, 갯벌치유관광 플랫폼 구축, 치유 콘텐츠 산업화 등을 단계적으로 추진해 자연기반해법(NbS)의 가치를 확장·공유할 방침이다. 또한 국내 기초지자체 최초 IUCN 회원 도시로서 국제포럼 개최와 글로벌 네트워크 확대를 통해 ‘K-생태치유’ 모델을 선도할 계획이다.
미래경제 분야에서는 문화콘텐츠, 우주방산, 바이오, 반도체 등 신성장 산업을 중심으로 도시 경제구조의 대전환을 추진한다. 국가정원과 원도심을 잇는 애니메이션·웹툰 클러스터, 콘텐츠 인재양성 거점기관, 위성개발 및 우주방산 클러스터, 그린바이오 전진기지 등 기존 3대 경제축 산업 기반을 강화하는 한편, 미래전략사업 확장에도 주력한다.
순천 해룡·광양읍 일원의 미래첨단산단을 RE100 국가산단으로 지정해 수도권에 집중된 반도체 산업 유치를 적극 모색하고, 산업용수와 친환경 에너지, 우수한 정주여건 등 전남의 특장점을 활용해 남방성장선을 새롭게 구축할 계획이다. 이와 함께 2000억원 규모의 순천사랑상품권 발행, 소상공인·자영업자 경영 안정 지원, 전통시장과 원도심 상권 활성화, 지역 맞춤형 일자리 확대 등도 병행한다.
명품정주 분야에서는 2028년 코스트코 입점, 2030년 경전선 개통 등 도시 변화에 맞춰 시민 생활공간을 전략적으로 구상한다. 동천·옥천을 따라 순천만에서 국가정원, 도심으로 이어지는 생태축 정비, 연향들 도시개발, 종합스포츠파크 조성 등을 통해 도시의 품격을 높일 계획이다. 대중교통·자전거·보행 중심의 교통체계 활성화, 탄소중립 인프라 확충, 재난 대응형 스마트 교통·환경 관리도 추진한다.
민생돌봄 분야에서는 ‘지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄’ 실현을 위해 생애주기별 지원체계를 강화한다. AI 기술을 활용한 스마트돌봄 확대, 지역완결형 공공의료체계 구축, 북부노인복지타운 건립 등 세대별 맞춤 지원을 통해 돌봄 공백을 최소화하고, 시민이 체감할 수 있는 복지수준을 높일 방침이다.
노 시장은 “2026년은 순천의 미래를 좌우할 결정적 시기”라며 “광주·전남 통합의 흐름 속에서 순천의 명확한 비전과 전략을 흔들림 없이 추진해 도시의 미래 성장을 이끌고, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가자”고 재차 강조했다.
