블랙핑크, 2월 27일 미니 3집 ‘데드라인’으로 컴백

입력:2026-01-15 16:15
블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

걸그룹 블랙핑크가 다음 달 27일 미니 3집 ‘데드라인(DEADLINE)’을 발표하며 완전체로 돌아온다.

소속사 YG엔터테인먼트는 15일 공식 블로그를 통해 컴백 영상을 공개하며 새 앨범 발매 소식을 알렸다. 특히 올해는 2016년 데뷔한 블랙핑크의 10주년 해로, 이번 컴백에 상징성을 더했다.

블랙핑크가 앨범 단위로 신보를 내는 것은 2022년 9월 정규 2집 ‘본 핑크’ 이후 3년5개월 만이다. 지난해 7월 디지털 싱글 ‘뛰어’를 공개했으나 공백기에는 멤버별 솔로 활동에 집중해 왔다.

앨범명 ‘데드라인’은 지난해 7월 고양종합운동장 공연으로 시작한 월드투어와 같은 이름이다. YG는 “글로벌 팬들과 교감한 여정의 대미를 이번 컴백으로 장식한다”고 설명했다.

블랙핑크는 뮤직비디오 촬영 등 주요 앨범 작업을 일찌감치 마쳤지만 완성도를 위해 막바지 작업에 공을 들였다. 이 과정에서 앨범 발매는 지난해에서 올해로 미뤄졌다. YG는 “짧지 않은 시간을 기다려 주신 팬 여러분께 깊은 감사의 말씀을 전한다”며 “완성도 높은 음악으로 보답할 예정이니 많은 관심을 부탁드린다”고 전했다.

현재 진행 중인 ‘데드라인’ 투어는 총 16개 도시, 33회 규모로, 오는 16~18일 일본 도쿄돔과 24~26일 홍콩 카이탁 스타디움에서 피날레를 장식한다.

김승연 기자 kite@kmib.co.kr

