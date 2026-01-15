‘국가대표 AI’ 1차 심사 탈락팀은 “네이버·NC AI”
국가대표 인공지능(AI) 개발 사업 1차 평가에서 네이버클라우드와 NC AI가 탈락했다. 평가의 관문을 넘은 곳은 LG AI연구원, 업스테이지, SK텔레콤 등 3곳이다.
과학기술정보통신부는 15일 정부서울청사에서 류제명 2차관 주재로 브리핑을 열고 이 같은 내용이 담긴 1차 평가 결과를 발표했다. 평가 잣대가 됐던 것은 AI 벤치마크(수량화된 기술 척도), 전문가 및 사용자 평가를 통한 AI 모델 성능, 실제 현장에서의 활용 가능성, 모델 크기 등의 비용 효율성, 국내외 AI 생태계 파급 효과 등이었다.
LG AI연구원은 벤치마크 평가에서 40점 만점 중 33.6점으로 1위였고, 전문가 평가에서도 35점 만점 중 31.6점을 기록하며 최고점을 받았다. 사용자 평가에서도 LG AI연구원은 25점 만점 중 25.0점을 기록했다. 중국 큐웬 모델의 인코더·가중치를 사용해 논란이 된 네이버클라우드 정예팀은 독자성 기준을 충족하지 못했다는 판정을 받았다.
다만 과기정통부는 1차 평가에서 탈락한 네이버클라우드, NC AI 컨소시엄과 5대 정예팀 선정 당시에 탈락한 컨소시엄들을 대상으로 1개 정예팀을 추가로 선정하는 작업을 진행할 계획이다. 이를 통해 상반기에 4개 정예팀 경쟁 체제를 만들겠다는 것이다. 과기정통부는 “행정적 절차를 조속히 진행해 정예팀 1곳의 추가 공모를 신속히 추진할 계획”이라고 덧붙였다.
