‘국가대표 AI’ 1차 심사 탈락팀은 “네이버·NC AI”

류제명 과학기술정보통신부 2차관이 15일 정부서울청사에서 독자AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 평가 결과를 발표하고 있다. 연합뉴스

업스테이지, SK텔레콤 등 3곳이다.

과학기술정보통신부는 15일 정부서울청사에서 류제명 2차관 주재로 브리핑을 열고 이 같은 내용이 담긴 1차 평가 결과를 발표했다. 평가 잣대가 됐던 것은

AI 벤치마크(수량화된 기술 척도), 전문가 및 사용자 평가를 통한 AI 모델 성능, 실제 현장에서의 활용 가능성, 모델 크기 등의 비용 효율성, 국내외 AI 생태계 파급 효과 등이었다.

LG AI연구원은

40점 만점 중 33.6점으로 1위였고, 전문가 평가에서도 35점 만점 중 31.6점을 기록하며 최고점을 받았다.

사용자 평가에서도 LG AI연구원은 25점 만점 중 25.0점을 기록했다.

중국 큐웬 모델의 인코더·가중치를 사용해 논란이 된 네이버클라우드 정예팀은 독자성 기준을 충족하지 못했다는 판정을 받았다.

이를 통해

상반기에 4개 정예팀 경쟁 체제를 만들겠다는 것이다.

과기정통부는 “행정적 절차를 조속히 진행해 정예팀 1곳의 추가 공모를 신속히 추진할 계획”이라고 덧붙였다.