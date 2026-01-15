유망주 꼬리표 안녕… ‘에이스’로 발돋움한 박소희·이해란
여자프로농구 WKBL의 최고 유망주로 꼽혔던 2003년생 동갑내기 박소희(부천 하나은행)와 이해란(용인 삼성생명)이 올 시즌 각 소속팀을 대표하는 에이스로 올라섰다. 2021년 신인 드래프트 동기인 이들은 나란히 커리어하이 시즌을 보내며 리그를 이끌 차세대 스타로 자리매김하고 있다.
2021년 신인 1라운드 2순위로 하나은행에 입단한 가드 박소희는 프로 데뷔 5년차에 기량이 만개했다. 그는 15일 기준 2025-2026 WKBL 정규리그 15경기에서 평균 11.8점 3.6어시스트 3.7리바운드 등을 올리며 시즌 개인 최고 기록을 한꺼번에 갈아치우고 있다. 리그에서 가장 많은 3점슛(29개)을 성공시키며 하나은행의 외곽 공격을 책임지고 있다. 전날 부산 BNK전에선 종료 16.6초 전 역전을 일궈내는 결승 3점포로 팀의 5연승에 기여했다.
지난 시즌 10%대에 그쳤던 3점슛 성공률은 29.9%로 급상승했다. 박소희는 이전과 달리 기회가 날 때마다 주저 없이 슛을 시도하고 있다. 스스로 공격에 자신감이 붙은 데다 이이지마 사키, 진안 등 리바운드 싸움에 강한 동료 선수들의 든든한 지원까지 더해진 결과물이다.
2021년 전체 1순위로 데뷔한 이해란은 신인상을 수상한 이후 꾸준한 발전을 보여 왔다. 올 시즌에는 거의 전 부문에서 커리어하이 기록을 써내며 절정의 기량을 뽐내고 있다. 평균 35분여를 뛰는 이해란은 18.8점 8.5리바운드 1.3어시스트 1.1블록슛을 기록 중이다. 지난달에는 한 경기 개인 최다 32점을 쏟아내기도 했다.
삼성생명에선 시즌 개막을 앞두고 특별 귀화까지 추진했던 주득점원 키아나 스미스가 무릎 부상으로 은퇴했다. 하지만 이해란이 주포로 변신한 덕분에 전력 공백을 최소화했다. 리그 평균 득점 부문 1위를 질주 중인 이해란은 생애 첫 득점왕에도 다가서고 있다. 2020-2021시즌 외국인 선수 제도 폐지 후 득점왕은 김단비(아산 우리은행)와 박지수(청주 KB), 김소니아(BNK) 등 베테랑 선수들의 몫이었다.
