충남도 ‘행정통합 TF’ 첫 회의…“지방세 비중 40%까지 높여야”
충남도는 15일 ‘행정통합 특별법 특례 원안 반영 테스크포스(TF)’ 첫 회의를 열고 원안 반영 방안을 논의했다고 밝혔다.
도는 지방세 비율을 기존 25%에서 40% 수준까지 높여야 한다고 보고 있다. 2024년 한국지방세연구원이 발간한 ‘경제협력개발기구(OECD) 국가 재정분권 수준 국제 비교’ 자료를 보면 연방국가의 지방세 비중은 스위스 54.9%, 캐나다 54.8%, 독일 53.7%, 미국 41.6% 등으로 나타났다.
대전·충남과 대전충남행정통합 민관협의체가 마련한 특별법 제42조 ‘국세 교부에 관한 특례’에는 양도소득세 전액, 법인세 50%, 부가가치세 중 지방소비세 제외 금액의 5% 교부 내용이 담겨 있다.
특례가 원안대로 통과하면 대전충남특별시는 연간 양도소득세 1조1534억 원, 법인세 1조7327억원, 부가가치세 3조6887억원 등을 추가로 확보할 수 있다.
여기에 보통교부세 특례 지원과 지방소비세 안분 가중치 조정, 석탄화력발전소 폐지 관련 정의로운 전환 기금 등을 통한 3조526억원의 이양 세수를 더하면 추가 확보 예산은 9조6274억원으로 늘게 된다.
도는 추가 확보 예산을 피지컬 인공지능(AI), 미래 모빌리티, 반도체, 바이오헬스 등 첨단 산업 육성과 국내외 기업 투자 유치에 집중 투입할 수 있을 것으로 내다봤다.
그동안 주민들이 건의했으나 예산 문제에 직면했던 지방도 확포장 공사나 지방하천 교량 건설, 하천 정비 사업 등도 신속히 추진할 수 있을 전망이다.
석탄화력발전소 폐지 등으로 지역경제 침체가 우려되는 시·군에는 신재생에너지와 첨단 산업 인프라를 구축할 계획이다.
전형식 충남도 정무부지사는 “현행 중앙집권적 재정 독점은 지방이 자신의 미래를 스스로 설계하지 못하고, 지역의 특장을 발휘할 수 있는 기회를 갖지 못하는 한계점이 있다”며 “지방의 자기주도적 발전과 수도권 일극체제 극복을 위해 국세와 지방세 비율 개선이 우선적으로 필요하다”고 말했다.
도는 회의 결과를 토대로 재정분권 논리를 보강해 국회 특별법안 처리 과정에서 대응 자료로 활용할 계획이다.
