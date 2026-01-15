동요의 도시 이천서 ‘노인동심학교’ 출범… 동요 기반 노인복지 모델 첫선
전국 최초 동요 활용 노인복지 프로그램… 통합예술·건강체조 결합
동요의 도시 이천에서 전국 최초 동요 기반 노인복지 프로그램 ‘러브락 노인동심학교’가 출범했다.
이천시노인종합복지관은 청미노인복지관, 이천시니어클럽, 러브락문화예술평생교육원과 함께 노인동심학교 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
노인동심학교는 동요를 중심으로 율동, 건강체조, 창의적 신체 표현, 음악·미술·놀이 요소를 결합한 통합예술 기반 건강교육 프로그램이다. 노년기의 신체 기능 회복과 정서 안정, 사회적 관계 회복을 목표로 한다. 전국 유일의 동요역사관을 보유하고 동요 문화가 일상에 자리 잡은 이천의 지역 정체성을 반영한 전국 최초 모델이다.
이천에서는 전국동요대회와 시니어동요제가 꾸준히 열리며 동요 부르기 문화가 이어져 왔다. 러브락 김지연 대표는 이러한 환경에 주목해 노인동심학교를 기획했고, 이천시는 시범 사업으로 채택했다.
김 대표는 “아이들 문화로 여겨졌던 동요를 어르신 세대의 삶으로 확장하고 싶었다”며 “노래와 움직임을 통해 몸과 마음, 관계를 함께 회복하는 프로그램”이라고 말했다.
프로그램은 참여형 수업으로 운영되며, 기억 회상과 인지 자극, 우울감 완화, 근력 및 균형감각 향상, 사회적 교류 확대 등 복합적 효과를 기대하고 있다. 또한 지도사 양성과정과 지역 강사 육성, 노인 일자리 연계까지 포함한 지속형 복지 모델로 설계됐다.
이천시 관계자는 “동요도시 이천의 정체성을 노년 복지로 확장한 의미 있는 사례”라며 “전국 확산 가능성이 큰 모델”이라고 평가했다.
아이들의 노래였던 동요가 이제는 어르신의 삶을 깨우는 노래가 됐다. 이천에서 시작된 노인동심학교가 세대를 잇는 새로운 문화복지 모델로 주목받고 있다.
