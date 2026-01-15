시사 전체기사

산림 50m 이내 건축, 다음 달부터 위험성 사전 검토

입력:2026-01-15 15:35
산림청이 다음 달부터 산림 및 인접 지역에서 건축을 할 때 산림재난 위험성을 사전 검토하는 제도를 시행한다고 15일 밝혔다.

제도 시행 이후에는 건축물이 산림으로부터 50m 이내에 포함될 경우 행정기관장이 건축허가·신고수리 전 지방산림청에 통보해야 한다. 지방산림청은 해당 지역의 산림재난 위험성을 검토해 의견서를 작성하고 회신한다.

주요 검토 사항은 산불·산사태 위험등급, 토석류 피해영향 여부, 산사태취약지역 지정 여부, 사방댐·옹벽과 같은 산림재난 예방시설 설치 여부 및 필요성 등이다.

제도가 정착되면 건축설계 단계에서 산림재난 예방시설을 마련할 수 있고 각종 산림재난에도 대비할 수 있게 될 전망이다.

최현수 산림청 산사태방지과장은 “산림재난 피해 예방을 위해 꼭 필요한 제도”라며 “제도의 안정적인 정착을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
