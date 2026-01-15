광주·전남 행정통합 도민 의견 수렴 나선다

19일 영암군 시작으로 도민공청회…전남도 유튜브 생중계



도지사가 직접 필요성·추진경과·향후계획·주요특례 등 설명

이재명 대통령이 9일 광주·전남 지역구 국회의원들과 김영록 전남지사, 강기정 광주시장을 청와대로 초청해 오찬 간담회를 갖고 기념촬영을 하고 있다. 전남도 제공

전남도는 광주·전남 행정통합에 대한 도민 의견을 수렴하기 위해 19일 영암군을 시작으로 22개 시군을 순회하며 도민공청회를 개최한다고 15일 밝혔다.



이번 공청회는 전남도와 22개 시군, 전남도 시군교육청, 전남연구원이 공동 주최하며, 각 시군 문화예술회관이나 대강당 등 도민이 많이 참여할 수 있는 다중집합장소에서 열릴 예정이다. 이·통·반장, 주민자치위원, 기관·사회단체, 읍면동장과 군 공무원 등 행정통합에 관심 있는 도민 누구나 참석할 수 있다. 도민 공청회 홍보물의 QR코드를 통해 사전 접수가 가능하며, 당일 현장에서도 접수할 수 있다.





공청회에서는 김영록 전남도지사가 직접 행정통합의 필요성과 당위성, 추진 경과, 향후 계획, 주요 특례 등을 도민에게 상세히 설명하고, 현장에서 열리는 질의·응답을 통해 도민의 수용성 제고와 공감대 확산에 집중할 계획이다. 현장에 참석하지 못하는 도민을 위해 전남도 유튜브를 통한 생중계도 진행된다.



전남도는 공청회에서 제시되는 도민 의견을 세밀하게 검토해 통합 논의 과정과 향후 정책 설계에 적극 반영할 방침이다. 또한 군 지역·농어촌 지역 등 낙후된 지역이 소외되지 않도록 행정적·재정적 대책 마련에도 만전을 기할 계획이다.



시도민을 대표하는 각계 오피니언 리더로 구성된 ‘광주·전남 행정통합 추진 범시·도민협의회’ 운영을 통해 숙의·공론장을 만들고, 온라인 소통 플랫폼 등 연계를 통해 도민들이 언제 어디서나 자유롭게 목소리를 낼 수 있는 창구도 마련할 예정이다.



김 지사는 “광주·전남이 40년 행정 경계를 허물고 대부흥을 이끌 대통합의 새로운 역사를 써 내려가고 있다”며 “이재명 정부가 호남 발전에 획기적 대전환이 가능할 정도로 전폭 지원하겠다는 최고의 기회를 반드시 잡겠다”고 말했다. 이어 “무엇보다 도민 의견 수렴을 최우선으로 하는 이번 도민공청회를 시작으로 도민 의견 하나하나에 귀 기울이고 도민과 함께하는 대통합을 이루겠다”고 강조했다.



무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



