유은혜 전 교육부 장관 ‘숨 쉬는 학교’ 출판기념회 개최
17일 경기아트센터 소극장서 열려
공교육 본질·미래 등 철학 공유
오는 6월 치러질 제9회 전국동시지방선거에서 경기도교육감 출마를 준비 중인 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관이 신간 ‘숨 쉬는 학교’ 출간을 기념해 오는 17일 경기아트센터 소극장에서 출판기념회와 북콘서트를 열고 공교육의 본질과 미래에 대한 성찰을 공유한다.
이번 행사는 유 전 장관이 교육부 수장으로서 코로나19라는 전례 없는 위기 속에서 경험한 고민과 선택을 바탕으로, 한국 교육이 무엇을 잃었고 무엇을 회복해야 하는지를 직접 이야기하는 자리다.
신간 ‘숨 쉬는 학교’는 설계와 연결, 경쟁이 아닌 존엄을 중심에 둔 교육 철학을 담은 교육 정책 에세이로, 공교육의 방향 전환을 제안한다.
출판기념회와 함께 열리는 북콘서트에서는 김원장 삼프로TV 앵커와 방현석 중앙대 교수이자 소설가가 대담자로 참여해 책의 메시지와 한국 교육의 현재와 미래를 주제로 깊이 있는 대화를 나눈다. 교육을 둘러싼 사회적 질문을 다양한 시각에서 풀어내는 토론이 될 전망이다.
유 전 장관은 청소년 시절 교사를 꿈꾸며 교육을 삶의 과제로 삼아왔고, 국회 19·20대 의원 재임 동안 교육위원회에서만 활동하며 교육 입법과 제도 개선에 집중해 왔다.
여성 최초의 사회부총리이자 역대 최장기 교육부 장관으로 재임하며 유치원 3법, 고교 무상교육, 국가교육위원회 출범에 관여했고, 코로나 팬데믹 상황에서도 온라인 개학을 추진해 교육의 중단을 막았다.
위기 앞에서 책임으로 답해온 행정 경험과 제도로 증명해 온 실행력은 유 전 장관의 정치적 자산으로 평가된다.
현재 그는 ‘다시 빛날 경기교육’과 ‘경기교육이음포럼’ 공동대표로 활동하며, 책 제목처럼 ‘숨 쉬는 학교’를 향한 새로운 교육의 길을 모색하고 있다.
