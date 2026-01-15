유은혜 전 교육부 장관 ‘숨 쉬는 학교’ 출판기념회 개최

17일 경기아트센터 소극장서 열려

공교육 본질·미래 등 철학 공유

오는 6월 치러질 제9회 전국동시지방선거에서 경기도교육감 출마를 준비 중인 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관이 신간 ‘숨 쉬는 학교’ 출간을 기념해 오는 17일 경기아트센터 소극장에서 출판기념회와 북콘서트를 열고 공교육의 본질과 미래에 대한 성찰을 공유한다.