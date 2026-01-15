조선 호황에도 블록 생산만…김관영 “군산조선소, 정상화 단계 가야”

재가동 4년차에도 ‘부분 가동’

신조선·도크 활용은 여전히 과제

군산조선업 재도약 TF 가동

군산조선소 현대중공업 전경

조선업 호황 국면에서도 전북 군산조선소는 여전히 ‘부분 가동’ 단계에 머물러 있다. 블록(

생산을 중심으로 재가동은 이뤄졌지만 신조 선박 건조와 도크 활용 재개로는 이어지지 못한 상황이다. 김관영 전북특별자치도지사는 “이제는 유지가 아니라 완전 정상화 단계로 나아가야 한다”며 군산조선소 역할 확대 필요성을 밝혔다.