조선 호황에도 블록 생산만…김관영 “군산조선소, 정상화 단계 가야”
재가동 4년차에도 ‘부분 가동’
신조선·도크 활용은 여전히 과제
군산조선업 재도약 TF 가동
조선업 호황 국면에서도 전북 군산조선소는 여전히 ‘부분 가동’ 단계에 머물러 있다. 블록(선체 구조물) 생산을 중심으로 재가동은 이뤄졌지만 신조 선박 건조와 도크 활용 재개로는 이어지지 못한 상황이다. 김관영 전북특별자치도지사는 “이제는 유지가 아니라 완전 정상화 단계로 나아가야 한다”며 군산조선소 역할 확대 필요성을 밝혔다.
김 지사는 15일 기자회견에서 “군산조선소는 2023년 재가동 이후 연간 10만t 규모의 블록 생산 체계를 구축했고, 약 1000명 수준의 고용 효과를 내고 있다”면서도 “아직 지역이 기대하는 조선소 본래의 기능을 회복했다고 보긴 어렵다”고 말했다.
이어 “군산조선소를 다시 산업 생태계의 중심으로 키우는 방향 전환이 필요하다”고 강조했다.
군산조선소는 현대중공업이 2009년 본격 가동한 대형 조선소로, 한때 초대형 원유운반선(VLCC)과 컨테이너선을 건조하며 서해안 조선산업의 거점 역할을 했다.
그러나 글로벌 금융위기 이후 조선업 침체가 장기화되면서 2017년 가동이 중단됐고, 이후 군산 지역 경제 전반에 큰 충격을 남겼다.
전북도와 군산시는 조선소 재가동을 지역 산업 회복의 핵심 과제로 설정하고 400억원 이상의 물류비 지원, 인력 양성, 협력업체 유지 지원 등에 나섰다.
그 결과 2023년 블록 생산 공정을 중심으로 조선소 문이 다시 열렸지만 현재까지는 울산조선소로 납품할 선체 블록을 조립·공급하는 역할에 그치고 있다.
국내 조선업계가 액화천연가스(LNG) 운반선과 친환경 선박을 중심으로 ‘슈퍼사이클’에 진입했다는 평가를 받는 것과 달리, 군산조선소의 기능 확대는 속도를 내지 못하고 있는 셈이다. 신조 선박 건조를 위해서는 도크 재가동과 숙련 인력 확보, 협력사 복원 등 넘어야 할 문턱이 여전히 높은 실정이다.
이 같은 구조적 한계 속에 전북도는 군산조선소 재도약 태스크포스(TF)를 구성해 현대중공업과 협의를 이어가고 있다. 한·미 조선협력 프로젝트(MASGA)와 맞물린 특수목적선 유지·보수·정비(MRO) 전진기지 조성 가능성도 함께 검토하고 있다.
김관영 전북지사는 “군산조선소를 국가 조선산업과 한미 안보 협력의 요충지로 키우겠다”며 “완전 재가동할 수 있도록 다양한 미래 시나리오를 추진하겠다”고 약속했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
