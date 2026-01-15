도두 하수처리장 전망대에서 제주공항 활주로 본다

제주시 도두동 ‘제주 공공하수처리장’ 3단계 중 1단계 완료

처리시설 지하로 내리고, 가스 배출구 높여 악취 저감

지상에 공원·운동시설 설치 등 2028년 1월 준공 예정



제주지역 최대 규모의 공공하수처리시설이 노후 시설을 철거하고 현대화 사업을 추진하면서 50m 전망대를 갖춘 친환경 시설로 새롭게 변모했다.



제주도는 제주시 도두동 ‘제주 공공하수처리시설 현대화 사업’ 1단계 공사가 최근 완료됐다고 15일 밝혔다.



이번 사업은 국비 등 총 4386억원을 들여 일일 처리용량을 기존 13만t에서 22만t으로 늘리고, 기존 시설을 철거해 하수처리시설을 지중화하는 내용을 담고 있다. 1단계에서는 수처리 시설과 1.5㎞ 길이의 해양 방류관, 전망대 설치가 마무리됐다.



악취 저감을 위해 하수처리 과정에서 발생하는 가스를 기존 배출구(17.5m)보다 30m 높은 50m 높이에서 배출하도록 설계했다. 이 통합배출구 건물 일부를 전망대로 조성해 제주공항 활주로와 도두 앞바다를 한눈에 조망할 수 있도록 했다.



제주 공공하수처리시설은 제주공항 활주로와 인접해 있어 비행기 이착륙 장면을 가까이에서 볼 수 있다. 전망대에는 엘리베이터가 설치돼 있으며, 한 번에 40~50명이 이용 가능하다.



다만 실제 개방은 3단계 공사가 모두 완료되는 2028년 1월부터 가능하다.



올해 안으로 전처리시설, 찌꺼기 처리시설, 분뇨 처리시설이 2단계 사업으로 완공되고, 내년에는 3단계로 시설 상부에 생태공원과 운동시설 등 주민 친화 공간이 조성될 예정이다. 이후 6개월간 종합 시운전을 거쳐 내후년부터 정상 가동된다.



준공된 1단계 건물. 제주도 제공

완공된 수처리 시설 내부 모습. 지하 20m 아래 설치하고, 포집된 가스는 50m 높이의 지상 배출구로 내보낸다. 문정임 기자

한편 공사가 진행되는 동안에도 하수처리는 중단 없이 진행되고 있다.



새 시설 가동후 수질도 크게 개선돼 생물학적산소요구량(BOD)은 기존 4.7㎎/ℓ에서 0.5㎎/ℓ로, 부유물질은 7.4㎎/ℓ에서 0.4㎎/ℓ로 줄었다. 대장균은 검출되지 않아 수질 및 위생 안전성이 크게 향상된 것으로 나타났다.



주민들이 가장 불편해하던 복합악취도 기존 300~400배수에서 173배수로 감소해 법적 기준(500배수 이하)을 크게 밑도는 수준으로 조사됐다.



좌재봉 제주도 상하수도본부장은 “1단계 완공으로 수질과 악취가 눈에 띄게 개선됐고, 50m 전망대는 새로운 명소가 될 것”이라며 “올해 핵심 시설을 완공하고 내년 공원까지 조성해 주민들이 찾는 친환경 공간으로 만들겠다”고 말했다.



현재 제주에는 모두 8개의 하수처리장이 운영되고 있다. 이 중 제주 공공하수처리장은 제주시 도심지역 전체를 포함해 제주도 전체 하수의 60%를 처리하고 있다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



