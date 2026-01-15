전세 보증금 떼먹고 해외로 달아난 50대 구속 송치
세입자들로부터 전세보증금을 받아 챙긴 뒤 해외로 달아난 50대 남성이 국제 공조를 통해 경찰에 붙잡혔다.
대전경찰청은 사기 혐의로 50대 A씨를 구속 송치했다고 15일 밝혔다.
A씨는 갭투자를 통해 대전 중구의 다가구주택 2채를 매입한 뒤 세입자 17명과 전세계약을 맺고, 이들에게 받은 보증금 16억6000만원을 돌려주지 않은 혐의를 받고 있다.
그가 매입한 건물은 담보 가치가 없는 이른바 ‘깡통매물’이었던 것으로 전해졌다. 건물 매입 자금은 5000만원에 불과했다고 한다. 세입자들에게는 “다른 전세계약이나 근저당권이 설정된 집이 아니다”라고 속였던 것으로 파악됐다.
보증금 반환 시기가 다가오자 A씨는 약 2억원을 들고 2023년12월 태국으로 달아났다.
A씨의 해외 출국 사실을 확인한 경찰은 여권 무효화 조치 및 인터폴 적색수배를 요청했다.
2년여의 해외 도피를 이어가던 A씨는 한 호텔에서 말소된 여권을 제시했다가 현지 경찰에게 체포돼 국내로 강제송환됐다.
조사 결과 피해자 대부분은 20~30대 청년이었으며 1명은 40대였던 것으로 파악됐다. A씨가 건물을 매입할 당시 거주하고 있던 선순위 세입자들을 제외하면 이들 대부분은 피해 회복을 하지 못한 것으로 전해졌다.
대전경찰청 관계자는 “다가구 주택 전세를 계약할 때에는 등기부 및 확정일자 부여현황, 전입세대내역을 반드시 열람해 전세금을 돌려받을 수 있는지 확인해야 한다”며 “앞으로도 전세사기 등 서민을 울리는 악성사기 척결을 위해 총력대응하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
