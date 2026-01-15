전세 보증금 떼먹고 해외로 달아난 50대 구속 송치

보증금 반환 시기가 다가오자 A씨는 약 2억원을 들고 2023년12월 태국으로 달아났다.

A씨의 해외 출국 사실을 확인한 경찰은 여권 무효화 조치 및 인터폴 적색수배를 요청했다.

2년여의 해외 도피를 이어가던 A씨는 한 호텔에서 말소된 여권을 제시했다가 현지 경찰에게 체포돼 국내로 강제송환됐다.

대전경찰청 관계자는 “다가구 주택 전세를 계약할 때에는 등기부 및 확정일자 부여현황, 전입세대내역을 반드시 열람해 전세금을 돌려받을 수 있는지 확인해야 한다”며 “