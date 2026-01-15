하은호 군포시장 “살기 좋은 도시·미래도시로”…4대 핵심 축은?
하은호 경기도 군포시장이 “노후 주거환경과 단절된 교통 구조로 형성된 ‘기성도시’ 이미지를 개선하고 시민이 체감하는 정주 여건을 높여 살기 좋은 도시·미래도시로 나아가겠다”고 강조했다.
하 시장은 15일 시청에서 기자간담회를 열고 “청년과 일자리 중심의 정책을 통해 인구 활력을 높이고 도시의 자족기능을 강화하는 데 역점을 두겠다”면서 이같이 밝혔다.
이날 하 시장은 올해 주요 추진 과제로 ‘주거환경 개선 촉진’ ‘미래도시 군포 기반 구축’ ‘경제활력도시 조성’ ‘꿈과 기회가 있는 군포 구현’ 등 네 가지 축을 내세웠다.
먼저 주거환경 개선 촉진과 관련 “산본신도시 재정비를 포함한 노후 주거지 정비가 절차에 따라 원활히 진행되도록 행정적 지원을 강화하고, 정비사업이 추진 과정에서 시민과의 소통을 바탕으로 예측 가능한 기준과 원칙에 따라 진행되도록 하겠다”고 했다.
미래도시 군포 기반 구축에 있어서는 “철도 지하화와 관련해 관계기관과 협의를 지속하며, 경부선·안산선 지하화가 국가계획에 반영될 수 있도록 관련 절차를 이어가겠다”면서 “금정역 통합개발은 협약 체결과 후속 절차를 단계적으로 추진해 환승체계 개선과 종합개발이 진행되도록 하고 대야미역 하부역 확장 등 광역교통 현안도 개발에 따른 교통수요 증가에 선제적으로 대응하겠다”고 말했다.
하 시장은 경제활력도시 조성관 관련해서는 “웨어러블 로봇 실증센터 구축을 본격화하고 당정동 공업지역 개발은 바이오 R&D 중심의 산업 전환을 추진해 신산업 기반을 마련하겠다”며 “소상공인 지원을 강화하고, 지역화폐 운영을 통한 지역 내 소비 촉진과 전통시장·상점가 활성화 등 골목상권 기반을 다지는 정책도 지속 추진하겠다”고 설명했다.
꿈과 기회가 있는 군포 구현에 있어서는 “청년공간 ‘플라잉’을 중심으로 청년의 역량 강화와 진로·취업·창업 지원을 확대하고 청소년과 청년이 지역에서 성장하고 정착할 수 있는 여건을 넓히겠다”고 했다.
특히 이날 간담회에서 눈길을 끈 것은 시청 직원들에 대한 하 시장의 신뢰였다.
그는 여러차례 직원들의 전문성과 열정에 고마움을 표하며 “직원들의 아이디어 모임인 소통도시락에서 좋은 정책들이 쏟아지고 있다. 2022년 임기 초 산본천복원 예산을 따내기 위해 열정을 다해 경기도와 환경부 브리핑에 나선 직원들을 보면서 큰 힘을 얻었다”고 말했다.
하은호 시장은 “2026년 주요 과제는 그동안 추진해 온 방향과 계획을 구체화해 시민이 체감할 수 있는 변화로 완성해 나가는 중요한 시기”라며 “관계기관과의 협의와 시민 소통을 바탕으로 원칙과 절차에 따라 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.
군포=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
