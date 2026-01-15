김정헌 인천 중구청장, 국가지명위 제3연륙교 명칭 결정에 유감

김정헌 인천 중구청장이 영종국제도시 주민 등과 함께 제3연륙교의 공식 명칭을 ‘인천국제공항대교’로 제정해 줄 것을 촉구하는 활동을 하고 있다. 중구 제공

시에 대해선 “영종구의 성공적 출범을 위해 더욱 폭넓은 행·재정적 지원을 펼쳐야 한다”며 “그간 영종은 기업 유치, 투자, 교육, 문화, 생활, 교통 등 여러 방면에서 다른 경제자유구역인 송도·청라에 비해 소외됐던 게 사실이었기 때문”이라고 적극적인 관심과 지원을 요청했다. 아울러

국가첨단전략산업 바이오 특화단지가 제 역할을 할 수 있도록 국가산단으로 지정해야 한다는 뜻도 언급했다.