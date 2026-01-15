[포착] “현역입니다” 올해 첫 병역판정검사 현장
2026년도 병역판정검사가 15일 시작됐다. 12월 23일까지 계속될 올해 검사에서 대상이 되는 이는 일명 ‘황금돼지띠’로 불리는 2007년생들과 지난해 ‘20세 검사 후 입영’을 신청한 2006년생, 그리고 검사 연기자 등 총 25만여명이다.
2007년생 중 올해 검사를 원하는 사람은 병무청 누리집이나 모바일 앱, 지방청 방문을 통해 신청할 수 있다. 만약 20세가 되는 내년(2027년)에 검사 받길 원한다면 ‘20세 검사 후 입영’ 제도를 활용하면 된다.
올해부터는 검사장의 본인 확인 절차가 대폭 강화돼 신분증 사진과 실제 얼굴을 전자적으로 대조하는 시스템이 가동된다.
검사는 심리검사, 혈액·소변검사, 영상의학검사 등 기본검사를 거친 뒤 각 과목별 전담의사의 정밀검사를 통해 최종 신체등급을 판정하는 순서로 진행된다.
판정 결과에 따라 1~3급은 현역병 입영 대상, 4급은 보충역, 5급은 전시근로역, 6급은 병역 면제, 7급은 재신체검사 대상으로 분류된다.
수검자들은 병역처분 결과서를 통해 검사 결과와 신체등급을 즉시 확인할 수 있으며, 병무청 누리집에서 병역판정검사 출석확인서, 결핵검사 확인서, 건강검진 결과서를 열람·출력할 수 있다.
