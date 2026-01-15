[포착] “현역입니다” 올해 첫 병역판정검사 현장

15일 오전 서울 영등포구 서울지방병무청 제1병역판정검사장에서 열린 2026년도 병역판정검사에서 한 청년이 '현역' 판정을 받고 있다. 뉴시스

일명 ‘황금돼지띠’로 불리는 2007년생들과

지난해 ‘20세 검사 후 입영’을 신청한 2006년생, 그리고 검사 연기자 등 총 25만여명이다.

15일 오전 서울 영등포구 서울지방병무청 제1병역판정검사장에서 열린 2026년도 병역판정검사에서 대상자들이 혈액 검사를 받고 있다. 뉴시스

신청할 수 있다. 만약 20세가 되는 내년(2027년)에 검사 받길 원한다면 ‘20세 검사 후 입영’ 제도를 활용하면 된다.

15일 오전 서울 영등포구 서울지방병무청 제1병역판정검사장에서 열린 2026년도 병역판정검사에서 대상자들이 신체검사를 받고 있다. 뉴시스

홍소영 병무청장이 15일 오전 서울 영등포구 서울지방병무청 제1병역판정검사장에서 열린 2026년도 병역판정검사에서 첫 현역 판정자를 축하해주고 있다. 뉴시스

2026년도 첫 병역판정검사가 진행된 15일 부산 수영구 부산울산병무청에서 첫 현역대상 판정을 받은 대상자가 포즈를 취하고 있다. 뉴시스