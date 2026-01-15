김영록 지사, 민주당에 행정통합 특별법 신속 제정 건의
한병도 원내대표에게 법안 내용 설명
당 차원 지원 약속 받아
김영록 전남도지사는 15일 국회에서 한병도 더불어민주당 원내대표를 만나 (가칭)‘광주·전남특별시 설치를 위한 특별법’ 제정안의 주요 내용을 설명하고 신속한 국회 통과를 건의했다.
김 지사는 이 자리에서 에너지산업과 첨단전략산업 등 지역의 핵심 성장동력 육성, 농산어촌 특례, 청년과 소상공인 지원 등 지역민이 체감할 수 있는 제도적 내용을 담은 특별법안의 주요 내용을 설명했다. 또한 신속한 법 제정을 위한 협력을 요청했다.
한 원내대표는 광주·전남 행정통합 추진에 공감을 표하며, 특별법의 2월 국회 통과를 위해 당 차원에서 적극 지원하겠다는 뜻을 밝혔다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
