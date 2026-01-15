“혁신 통해 서구 대전환”…조승환, 광주 서구청장 출마 선언
총무국장 등 33년 공직 경험
광주 서구 총무국장 출신 조승환 더불어민주당 정책위 부의장이 광주 서구청장 선거 출마를 공식 선언했다.
조 부의장은 15일 오전 광주광역시의회 브리핑룸에서 출마 기자회견을 열고 “서구를 가장 잘 아는 행정 전문가로서 관행을 깨고 서구 행정의 대혁신을 시작하겠다”며 “서구 역사의 새로운 100년 대계를 설계하기 위한 ‘서구 대개조’의 기적을 구민과 함께 만들겠다”고 포부를 밝혔다.
그는 “당선 즉시 민생혁신 추진단을 구성하겠다”며 “이제는 그간 쌓아온 모든 행정 역량을 쏟아부어 서구민이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 이끌어내겠다”고 밝혔다.
끝으로 조 부의장은 “서민의 고통을 알고 행정의 급소를 아는 혁신가가 필요한 때”라며 “9급 서기보의 기적을 만든 뚝심으로 서구 대개조의 기적을 완성하고, 말이 아닌 결과로, 선언이 아닌 변화로 증명하겠다”고 지지를 호소했다.
조 부의장은 이날 서구 발전을 위한 7대 핵심 비전으로 서광주 역세권 개발, 탄약고 이전 부지 피지컬 AI 메카 조성, 서구 연금제 실시, 난임·출산·육아 서구 책임제 등을 제시했다.
광주 서구에서만 33년간 공직생활을 한 조 부의장은 서구 총무국장과 복지국장, 경제문화국장, 서구의회 사무국장·기획실장 등을 역임했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
