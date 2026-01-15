부산시, 관광기업 육성 성과로 외국인 500만명 유치 가속
관광기업 성과, 매출 1100억원·투자 70억원
OTA 상주·로컬 콘텐츠 안착, 정책 효과 입증
기업 중심 전략…글로벌 관광도시 도약 시동
부산시가 부산지역 관광기업 육성을 통해 외국인 관광객 500만명 유치 전략을 본격화하고 있다. 관광 스타트업과 스타기업을 체계적으로 키운 결과 정책 지원을 받은 기업들은 지난해 매출 1100억원과 투자 유치 70억원의 실적을 거두며 관광산업의 성장 가능성을 입증했다.
부산시와 부산관광공사는 부산관광기업지원센터가 한국관광공사 주관 ‘2025년 지역관광기업지원센터 성과평가’에서 6년 연속 우수 등급을 획득해 올해 국비 10억원을 확보했다고 15일 밝혔다. 센터는 2019년 전국 최초로 문을 연 이후 관광 스타트업과 스타기업을 발굴·육성하며 지역 관광기업 지원 모델을 선도해 왔다.
이번 성과는 글로벌·국내 온라인 여행사(OTA)의 부산 상주 거점 유치와 지역 관광 콘텐츠의 성공적 안착이 주효했다는 평가다. 시와 센터는 수도권 중심의 유통 구조를 개선하기 위해 OTA 협업 사업을 추진하고 부산 특화 관광상품 개발을 지원해 왔다. 그 결과 OTA와 지역 기업, 지자체가 함께 성장하는 협업 구조가 구축됐다.
기업 성과도 이어졌다. 포트빌리지와 크리스마스빌리지는 부산을 대표하는 체류형 관광 콘텐츠로 자리 잡았고, 지역 미식 브랜드 역시 관광 코스로 확장됐다. 행사 공간과 교육 관광, 메디투어 분야에서도 경쟁력 있는 기업들이 등장하며 부산 관광의 질적 성장을 이끌었다.
시는 지난해부터 기업 성장 단계에 맞춘 밀착 지원도 강화했다. 투자 연계와 리브랜딩을 포함해 240여건의 컨설팅을 진행했고 서울 인사동에서 부산 관광기업 상품을 소개하는 공간을 운영하는 등 수도권 판로 개척에도 나섰다. 일부 기업은 대규모 투자 유치와 해외 진출 성과를 내며 정책 효과를 입증했다.
시는 이러한 성과를 토대로 올해 수요자 중심의 기업 지원 체계를 더욱 공고히 하고 체류형 관광 콘텐츠를 확장해 글로벌 관광도시로 도약하겠다는 방침이다.
나윤빈 시 관광마이스국장은 “관광기업 성장은 외국인 관광객 500만명 유치의 핵심 동력”이라며 “기업 특성과 성장 단계에 맞춘 지원으로 지속 가능한 관광산업 기반을 만들겠다”고 말했다.
