부산관광공사, 국제회의 현장서 ‘끝까지 책임지는 파트너’로 인정

국제회의 주최기관 감사패·표창 잇따라

유치부터 운영까지 전 주기 밀착 지원

‘원팀 부산’ 협업으로 차기 메가행사 유치

부산관광공사가 ‘2024 세계지질과학총회’ 개최 지원 공로로 감사패를 받았다. 1월 8일 부산관광공사 대회의실에서 열린 수여식에서 이정실 부산관광공사 사장(왼쪽)과 김영석 대한지질학회 전 회장이 기념촬영을 하고 있다. /부산관광공사 제공

부산이 국제회의 도시로서 신뢰를 쌓고 있다. 단순 유치에 그치지 않고 준비부터 현장 운영, 사후 지원까지 책임지는 ‘원팀 부산’ 모델이 국제회의 주최기관들로부터 잇따라 호평받고 있어서다.



15일 부산관광공사에 따르면 공사는 최근 대형 국제회의 주최기관들로부터 감사패와 유공 표창을 연이어 받았다. 국제회의를 끝까지 책임지는 파트너로서 해야 할 역할을 인정받은 결과다. 이는 부산시의 마이스(MICE) 육성 정책과 부산관광공사, 지역 업계가 하나의 팀처럼 움직인 협업 구조가 현장에서 실질적인 성과로 이어졌다는 평가로 해석된다.



대표적인 사례는 ‘2024 세계지질과학총회’다. 전 세계 6000여 명이 참가한 대규모 국제학술대회로, 부산관광공사는 유치 이후 홍보와 운영, 현장 조율까지 전 과정에 밀착 지원해 조직위원회로부터 감사패를 받았다. 대형 국제회의를 안정적으로 치러낼 수 있는 부산의 인프라와 운영 역량을 입증한 셈이다.



유엔 국제회의에서도 부산의 존재감은 분명했다. 약 4000명이 참석한 ‘유엔 플라스틱 정부 간 협상위원회(INC)’ 회의를 차질 없이 지원해 부산시장 표창을 받았고, 국제측지학 및 지구물리학 연맹(IUGG) 총회의 ‘2025 기상·해양·빙권 국제학술대회’, ‘2024 아워오션 콘퍼런스(OOC)’ 등 굵직한 국제행사에서도 감사와 표창이 이어졌다.



이 같은 성과의 배경에는 부산관광공사의 ‘밀착형 전 주기 지원’이 있다. 공사 컨벤션뷰로는 국제회의 유치 단계에서 전략 기획과 제안서 작성, 국제기구 현장 실사 대응을 주도한다. 유치 이후에도 홍보와 운영, 현장 세부 조율까지 전담하며 주최기관이 부산에서 행사를 준비하는 전 과정이 매끄럽게 이어지도록 지원하고 있다.



예상치 못한 상황이 발생하더라도 현장에서 즉각 대응할 수 있는 체계를 상시 가동하는 점도 주최기관들의 신뢰를 얻은 이유다. ‘행사가 끝나도 책임지는 파트너’라는 평가가 나오는 배경이기도 하다.



부산의 마이스 경쟁력은 공사 혼자 만든 결과가 아니다. 국제기구와 학술단체 관계자 등 유치 결정권자로 구성된 ‘부산 MICE 앰배서더’ 네트워크를 통해 유치 초기부터 신뢰를 쌓고, 실제 개최 과정에서는 컨벤션센터·호텔·수송·장치·PCO 등 지역 기업으로 구성된 ‘부산 MICE 얼라이언스(BMA)’와 긴밀히 협업한다.



부산시와 부산관광공사를 중심으로 주최기관, 앰배서더, 지역 업계가 하나의 팀처럼 움직이는 구조가 국제회의 성공 개최의 핵심으로 자리 잡았다. 지역 기업 활용 시 가산점을 부여하는 제도와 ESG 가이드라인 적용 인센티브 역시 국제회의 성과가 지역 산업으로 이어지도록 설계된 장치다.



이러한 신뢰는 곧바로 다음 유치 성과로 이어졌다. 부산은 최근 약 5000명 규모의 ‘2031 세계산업응용수학회’ 유치에 성공했으며, 주최 측은 부산관광공사의 체계적인 유치·개최 역량을 높이 평가해 공식 감사장을 전달했다. 이와 함께 ‘2026 세계도서관정보대회’, ‘2026 세계유산위원회’ 등 메가급 국제회의도 잇따라 부산 개최를 확정했다.



지난 연말 열린 성과공유회에서는 한 해 동안 함께 뛰어온 지역 마이스 업계와 앰배서더 같은 사람들이 한자리에 모여 ‘원팀 부산’의 시너지를 재확인했다. 향후 협력 구조를 더욱 공고히 하자는 데 뜻을 모은 자리였다.



이정실 부산관광공사 사장은 “부산의 경쟁력은 컨벤션뷰로 직원들의 전문성과 앰배서더, 지역 마이스 업계가 유기적으로 협력하는 원팀 구조에서 나온다”며 “앞으로도 주최기관이 부산을 선택하면 반드시 성공할 수 있다는 확신을 가질 수 있도록 신뢰를 쌓아가겠다”고 말했다.



부산관광공사는 앞으로도 국제회의 유치·홍보·개최 전 과정을 아우르는 지원 체계를 지속적으로 고도화하고, ‘회의가 몰려오고 성과가 남는 도시 부산’이라는 마이스 브랜드를 강화해 나갈 계획이다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



부산이 국제회의 도시로서 신뢰를 쌓고 있다. 단순 유치에 그치지 않고 준비부터 현장 운영, 사후 지원까지 책임지는 '원팀 부산' 모델이 국제회의 주최기관들로부터 잇따라 호평받고 있어서다.15일 부산관광공사에 따르면 공사는 최근 대형 국제회의 주최기관들로부터 감사패와 유공 표창을 연이어 받았다. 국제회의를 끝까지 책임지는 파트너로서 해야 할 역할을 인정받은 결과다. 이는 부산시의 마이스(MICE) 육성 정책과 부산관광공사, 지역 업계가 하나의 팀처럼 움직인 협업 구조가 현장에서 실질적인 성과로 이어졌다는 평가로 해석된다.대표적인 사례는 '2024 세계지질과학총회'다. 전 세계 6000여 명이 참가한 대규모 국제학술대회로, 부산관광공사는 유치 이후 홍보와 운영, 현장 조율까지 전 과정에 밀착 지원해 조직위원회로부터 감사패를 받았다. 대형 국제회의를 안정적으로 치러낼 수 있는 부산의 인프라와 운영 역량을 입증한 셈이다.유엔 국제회의에서도 부산의 존재감은 분명했다. 약 4000명이 참석한 '유엔 플라스틱 정부 간 협상위원회(INC)' 회의를 차질 없이 지원해 부산시장 표창을 받았고, 국제측지학 및 지구물리학 연맹(IUGG) 총회의 '2025 기상·해양·빙권 국제학술대회', '2024 아워오션 콘퍼런스(OOC)' 등 굵직한 국제행사에서도 감사와 표창이 이어졌다.이 같은 성과의 배경에는 부산관광공사의 '밀착형 전 주기 지원'이 있다. 공사 컨벤션뷰로는 국제회의 유치 단계에서 전략 기획과 제안서 작성, 국제기구 현장 실사 대응을 주도한다. 유치 이후에도 홍보와 운영, 현장 세부 조율까지 전담하며 주최기관이 부산에서 행사를 준비하는 전 과정이 매끄럽게 이어지도록 지원하고 있다.예상치 못한 상황이 발생하더라도 현장에서 즉각 대응할 수 있는 체계를 상시 가동하는 점도 주최기관들의 신뢰를 얻은 이유다. '행사가 끝나도 책임지는 파트너'라는 평가가 나오는 배경이기도 하다.부산의 마이스 경쟁력은 공사 혼자 만든 결과가 아니다. 국제기구와 학술단체 관계자 등 유치 결정권자로 구성된 '부산 MICE 앰배서더' 네트워크를 통해 유치 초기부터 신뢰를 쌓고, 실제 개최 과정에서는 컨벤션센터·호텔·수송·장치·PCO 등 지역 기업으로 구성된 '부산 MICE 얼라이언스(BMA)'와 긴밀히 협업한다.부산시와 부산관광공사를 중심으로 주최기관, 앰배서더, 지역 업계가 하나의 팀처럼 움직이는 구조가 국제회의 성공 개최의 핵심으로 자리 잡았다. 지역 기업 활용 시 가산점을 부여하는 제도와 ESG 가이드라인 적용 인센티브 역시 국제회의 성과가 지역 산업으로 이어지도록 설계된 장치다.이러한 신뢰는 곧바로 다음 유치 성과로 이어졌다. 부산은 최근 약 5000명 규모의 '2031 세계산업응용수학회' 유치에 성공했으며, 주최 측은 부산관광공사의 체계적인 유치·개최 역량을 높이 평가해 공식 감사장을 전달했다. 이와 함께 '2026 세계도서관정보대회', '2026 세계유산위원회' 등 메가급 국제회의도 잇따라 부산 개최를 확정했다.지난 연말 열린 성과공유회에서는 한 해 동안 함께 뛰어온 지역 마이스 업계와 앰배서더 같은 사람들이 한자리에 모여 '원팀 부산'의 시너지를 재확인했다. 향후 협력 구조를 더욱 공고히 하자는 데 뜻을 모은 자리였다.이정실 부산관광공사 사장은 "부산의 경쟁력은 컨벤션뷰로 직원들의 전문성과 앰배서더, 지역 마이스 업계가 유기적으로 협력하는 원팀 구조에서 나온다"며 "앞으로도 주최기관이 부산을 선택하면 반드시 성공할 수 있다는 확신을 가질 수 있도록 신뢰를 쌓아가겠다"고 말했다.부산관광공사는 앞으로도 국제회의 유치·홍보·개최 전 과정을 아우르는 지원 체계를 지속적으로 고도화하고, '회의가 몰려오고 성과가 남는 도시 부산'이라는 마이스 브랜드를 강화해 나갈 계획이다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr