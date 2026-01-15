“일상에서도 신속한 대응”…대형 화재 막은 ‘진짜 영웅들’
경북소방본부 신형식 소방령·김일현 소방위·박상훈 소방교 활약상 늦게 알려져
경북소방본부 소속 소방관들이 휴무일과 근무 시간을 가리지 않고 일상에서도 침착한 판단과 신속한 대응으로 화재를 조기에 진압하며 인명과 재산 피해를 막아낸 사실이 알려졌다.
경북소방본부 119종합상황실 소속 신형식 정보기획팀장은 휴무일이던 지난 1일 오후 7시 40분쯤 모친 병원 진료를 위해 이동하던 중 예천군 용문면 구계리 인근에서 발생한 주택 화재를 목격했다.
즉시 차량을 돌려 현장으로 이동한 신 팀장은 화목난로에서 시작된 불길이 주택으로 번지고 있는 긴박한 상황을 확인한 뒤 바로 차량에 비치된 소화기로 초기 진압에 나섰다. 불길이 완전히 잡히지 않자 즉시 119에 신고한 뒤 인근 수돗물을 이용해 추가 확산을 저지했다.
당시 주택 소유주는 약물 복용 후 깊은 잠에 빠져 들어 화재 발생 사실을 인지하지 못해 자칫 인명피해로 이어질 수 있는 위급한 상황이었다.
신 팀장은 “재난은 언제 어디서든 발생할 수 있다는 경각심으로 일상에서도 현장을 살피는 것이 소방관의 기본자세”라며 “주민의 소중한 생명을 지킬 수 있어 소방관으로서 큰 보람을 느낀다”고 말했다.
경북소방본부 재난대응과 소속 김일현 소방위와 박상훈 소방교는 지난 7일 오후 3시 40분쯤 업무로 운행 중 안동시 일직면 중앙고속도로 갓길에 정차된 트럭에서 화재가 발생한 것을 발견했다.
두 사람은 즉시 차량을 안전하게 정차한 후 소화기를 들고 현장으로 달려가 초기 진압과 동시에 119에 신고했으며 2차 사고 예방을 위한 교통 안전조치도 병행했다.
이후 도착한 119안전센터 대원들에게 화재 상황과 조치 사항을 상세히 인계하고 현장 안전이 완전히 확보된 것을 확인한 뒤 자리를 떠났다.
김 소방위와 박 소방교는 “화재 초기에 소화기 1대는 소방차 1대의 역할을 한다”며 “차량용 소화기는 선택이 아닌 필수”라고 강조했다.
박성열 경북소방본부장은 “이번 사례는 소방관의 사명감과 현장 대응 역량이 일상에서도 어떻게 발휘되는지를 보여주는 모범적인 사례”라며 “앞으로도 도민의 생명과 안전을 지키기 위해 빈틈없는 대응체계를 유지해 나가겠다”고 말했다.
