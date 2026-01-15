통합논의 불지피는 김관영 “완주·전주 1월이 마지막”
대전·충남, 광주·전남 통합 가속
통합 지자체, 파격 인센티브 지원…
2차 공공기관 이전 우선권 부여 가능성
김 지사 “완주군의회 의결 가능성도 언급”
대전·충남, 광주·전남 등 인접 광역권 통합 논의가 속도를 내는 가운데 전북이 완주·전주 행정통합 단계에서 더 이상 진척을 보이지 못할 경우 국가 정책 흐름에서 밀려날 수 있다는 위기감이 커지고 있다. 김관영 전북특별자치도지사는 “이달 안이 사실상 마지막 골든타임”이라며 통합 논의에 다시 불을 지폈다.
김 지사는 15일 전북도청에서 기자회견을 열고 “완주의 미래를 위해 완주군의회와 군민들께 다시 한번 간곡히 호소한다”며 완주·전주 통합 추진 의지를 재확인했다. 그는 “그동안 의원들과의 소통에 미흡했다는 지적은 겸허히 받아들인다”면서도 “지금은 전북의 미래가 걸린 너무나 절박한 시점”이라고 말했다.
통합 추진 방식과 관련해서는 주민투표와 군의회 의결이라는 두 가지 선택지가 모두 열려 있다는 점을 분명히 했다.
김 지사는 “최종적으로는 행정안전부 장관이 어떤 방식이 바람직한지 권고하게 돼 있다”며 “속도감 있는 통합을 위해 의회 의결 방식 역시 선택지 중 하나로 거론되고 있다”고 설명했다.
투표 주도권을 쥔 완주군의회 다수 의원들이 통합에 반대 입장을 보이고 있지만 중앙정부의 통합 기조와 확대된 인센티브가 의회 판단에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.
김 지사는 “현 정부의 국정 기조는 ‘통합을 통한 확장’”이라며 “통합 지자체에 대한 인센티브가 파격적인 재정 지원과 2차 공공기관 이전 우선권 부여 등으로 확대됐다”고 강조했다.
이어 “광주·전남, 대전·충남 역시 이 기회를 선점하기 위해 통합 논의에 속도를 내고 있다”며 “전북도 더 이상 지체할 여유가 없다”고 말했다.
그는 이달 안에 두 기초자치단체가 통합에 합의할 경우 2월 특별법 제정과 함께 차기 지방선거에서 통합시장을 선출할 수 있는 사실상 마지막 기회가 될 것이라고 설명했다.
통합 효과와 관련해선 전주 하계올림픽 유치 경쟁력과 피지컬 AI 산업 육성 가능성도 언급했다. 김 지사는 “완주와 전주가 하나 된 통합특례시는 100만 도시로 도약할 수 있는 출발점”이라며 “통합은 완주의 정체성을 지우는 것이 아니라 오히려 전북의 중심으로 끌어올리는 선택”이라고 말했다.
다만 그는 “완주 군민과 군의원들이 느껴온 걱정과 고민의 무게를 충분히 알고 있다”며 “완주의 이름과 삶의 방식이 존중받아야 한다는 점이 통합 논의의 출발점”이라고 덧붙였다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사