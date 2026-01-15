‘소비기한 모르는데’ 중고거래 뜬 두쫀쿠…위생 사각지대
인기 디저트 ‘두바이 쫀득쿠키(두쫀쿠)’를 사고파는 게시글이 중고거래 플랫폼에 다수 등록돼 위생·안전 문제에 대한 우려가 커지고 있다.
15일 기준 당근마켓 등 다수의 중고거래 사이트에는 인근 제과점 등에서 구매한 두쫀쿠를 다시 팔겠다는 글이 여러 건 올라와 있다. 4000원에서 1만원대까지 웃돈을 붙여 파는 형태다.
영업 신고 없이 집에서 만든 두쫀쿠를 대량으로 판매하는 경우도 있고, 두쫀쿠를 만들고 남은 카다이프나 마시멜로 등 재료까지 판매하는 사례도 있다.
문제는 소비기한과 개봉 이력 등 필수 정보가 명확히 표시되지 않은 경우가 많다는 점이다. 모든 식품은 최소 판매 단위 포장지에 제품명, 소비기한, 원재료명 등을 표시해야 한다. 소비기한이 지났거나 개봉 여부가 확인되지 않은 식품은 세균 증식 및 변질 가능성이 크다.
식품위생법상 영업 신고 없이 개인 간 식품 재판매 자체가 금지되지만, 사용자 간 자유 등록 시스템은 이를 막지 못하고 있다. 포장된 완제품을 낱개로 나눠 파는 소분 판매도 처벌 대상이다.
그러나 다수 중고거래 플랫폼은 식품 거래에 관한 구체적 기준을 마련해 두지 않은 것으로 알려졌다.
당근마켓의 경우 최근 가공식품 카테고리 선택 시 소비기한 입력을 의무화하는 시스템 개편을 도입했지만, 관련 규제를 피하려 가공식품이 아닌 기타 카테고리로 글을 올리는 경우도 빈번하다.
당근마켓은 거래 금지 물품이나 정책을 위반한 게시글은 제재하고 있다는 입장이다. 특히 지난해 5월부터 건강기능식품 거래는 전용 카테고리에서만 가능하도록 관리 중이다. 게시글 키워드와 이미지를 분석해 건기식으로 판단되면 해당 카테고리로 자동 이동시키는데, 건기식 인증 마크를 올려야 하고 소비기한 명시와 미개봉 상태 입증 등의 절차도 거쳐야 한다.
