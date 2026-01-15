지난해 12월 경남 취업자수 7만9000명 증가…연간 고용률 63.3%
경남도는 지난해 12월 고용률이 63.0%로 전년 같은 기간 대비 취업자 수가 7만9000명 증가했다고 15일 밝혔다.
연간 고용률도 63.3%를 기록해 전년 같은 기간에 비해 취업자 수가 4만1000명 증가해 큰 폭의 개선세를 보였다.
국가데이터처 동남지방데이터청이 발표한 ‘2025년 경상남도 고용동향’에 따르면 경남의 12월 고용률은 63.0%(전년 동월 대비 2.4% 상승), 경제활동참가율은 65.4%(전년 동월 대비 2.2% 상승), 취업자 수는 179만4000명으로 전년 동월 대비 7만9000명(4.6%) 늘었다.
분기별로 발표되는 청년고용률도 15세~29세가 4분기 40.6%를 기록해 전년 같은 기간 대비 5.9% 상승했다.
산업별로는 건설업 취업자가 전년 같은 기간에 비해 1만6000명(20.6%), 8개월 연속 상승세를 유지해 전국의 건설업 취업자 수 감소세와 대조적 양상을 보였다. 제조업 취업자 수도 전년 같은 기간 대비 2만7000명, 전월 대비 6000명 증가했다.
지난해 연간 기준으로 경제활동참가율은 64.6%로 전년 대비 0.1% 상승했고, 고용률은 63.3%로 1.2% 상승, 취업자는 179만9000명으로 4만1000명 증가했다. 반면 실업률은 2.0%로 0.3% 하락했고 실업자는 3만6000명으로 5000명 줄었다.
김인수 경남도 경제통상국장은 “지속되는 고환율 및 경제 침체 속에서도 경제활동참가율과 고용률이 상승한 것은 DX·AI도입 확산과 고용안전망 구축 지원 정책 등의 결과”라며 “앞으로 대·중소기업 이중구조 개선, 세대별 맞춤형 일자리지원정책 등을 확산해 노동 환경을 더 개선하겠다”고 말했다.
